Ученые: Йога может смягчить симптомы сердечной болезни

Ученые из Индийской Академии высшего образования в Манипале провели исследование, которое подтвердило пользу йоги для пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью. Результаты исследования были представлены на встрече Американского колледжа кардиологов в Маниле, Филиппины.

Эксперимент включал в себя 75 пациентов с сердечной недостаточностью в возрасте от 30 до 70 лет. Перед началом исследования все они уже получали рекомендованное медикаментозное лечение в течение шести месяцев до года. Сердечная недостаточность участников была характеризована как легкая или умеренная.

Участников исследования разделили на две группы. Первая группа получала йога-терапию под руководством квалифицированного инструктора, дополнительно к стандартному медицинскому лечению. Вторая группа продолжала только с медикаментозной терапией. Инструктор по йоге обучал участников дыхательным техникам, методам медитации и релаксации в сеансах, длительностью около 60 минут.

У пациентов, занимавшихся йогой, произошло значительное улучшение показателей выносливости, силы, баланса, а также снижение симптомов сердечной недостаточности и повышение качества жизни.

“Это исследование подтверждает, что добавление йогатерапии к стандартному медикаментозному лечению сердечной недостаточности приводит к улучшению систолической функции левого желудочка и качества жизни у таких пациентов”, — заключили ученые.