Грибники нашли в тайге заблудившихся сотрудников ФНС, отправившихся на поиски блогера, использовавшего VPN

В лесах Красноярского края грибниками были обнаружены сотрудники регионального управления ФНС, поиски которых велись с конца августа.

Как пояснили сотрудники налоговой службы, в связи с указанием руководителя ФНС им было необходимо интенсифицировать сбор налогов с граждан РФ, сфокусировавшись на налогообложении лиц, выполняющих функции блогеров. Так как в базах данных ФНС не было информации ни о фактическом, ни о юридическом адресе таких лиц, сотрудники фискального ведомства в сотрудничестве с правоохранительными органами были вынуждены на основании технической информации, известной как IP-адрес, самостоятельно найти налогоплательщика и провести в отношении него проверку. Однако попытки обнаружить местоположение одного из таких лиц оказались безуспешны.

В результате опроса сотрудников ФНС представители силовики пришли к выводу, что использование блогером IP-адреса, указывающего на место «Франкфурт, Германия», может быть свидетельством использования VPN. В связи с этим в отношении лица будет возбуждено уголовное дело не только по статье об уходе от налогообложения, но и использованию вредоносного программного обеспечения.

Пропавшие сотрудники ФНС также будут привлечены к административной и налоговой ответственности. Как было выяснено, чтобы выжить в тайге Красноярского края, они собирали валежник и грибы, находящиеся в государственной собственности, не получив в установленном законом порядке лицензию и не оплатив пошлину.

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