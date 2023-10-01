Мнение: Союз Польши и России, расплата Литвы за русофобию и проблемы у финских ж/д

1. Казалось бы, сложно найти более русофобски настроенную страну, чем Польша: разве что Финляндию, да и то не факт. Однако среди поляков хватает разумных людей, которые считают правильным заключить с Россией союз. Тут дело даже не в морали, хотя и она тоже важна: многим полякам сотрудничество с бандеровцами отвратительно. Но и с цинично-рациональной точки зрения ясно, что союз с Россией был бы для поляков куда лучшим выбором, нежели унизительное и деструктивное подчинение США. Вот, например, что пишет обозреватель «Польской мысли» Пётр Панасюк (ссылка 1, ссылка 2):



Нынешняя польская политика напоминает танец на канате над пропастью без какой-либо разумной альтернативы. Как доказала нам современная история, Польша не может выступать одновременно против интересов Германии и России. Она должна поддерживать союзнические отношения по крайней мере с одним соседом, не допуская ситуации, когда соседние страны договариваются “через её голову”. Являясь слабым государством, она всегда должна давать партнеру больше, чем предлагает её сосед. Это единственный путь к выживанию страны как политического субъекта.

Наш исторически опыт, аналитика краковской школы, работы Р. Дмовского и других польских политических деятелей свидетельствуют о том, что лучшим геополитическим выбором для Польши всегда является Россия. Она находится рядом с нами, но при этом не претендует на наши земли, не собирается менять нашу культуру, язык и обычаи. Она не хочет захватывать наш рынок, отбирать наши предприятия, красть наши природные ресурсы, менять пол наших детей и т. д. Эти цели по отношению к полякам как раз-таки преследовал коллективный Запад, который всегда относился к нам, как к европейским индейцам, которых следует безжалостно эксплуатировать, а их земли грабить. Достаточно вспомнить довоенные времена, когда почти вся промышленность в Польше принадлежала иностранцам.

Посмотрите, как мало у нас осталось польских фабрик, как после 30 лет так называемой “трансформации” выглядит польская сфера торговли. Запад открыто объявил о намерении закрыть все польские угольные шахты и электростанции. Естественно, для нашего же блага. Под предлогом внедрения либерализма, демократии и климатизма осуществляется грабеж людей и наших ресурсов. Это он – старый добрый западный империализм, хорошо известный во всем мире.

Как уже говорилось выше, мы – слабое государство, которое существует в условиях американского доминирования, и для того, чтобы вырваться на свободу и попытаться бороться за свою субъективность, нам в качестве партнера нужна Россия, хотим мы этого или не хотим. Без нефти, газа и угля мы никогда не будем экономически конкурентоспособными. Без “дружественной” восточной границы наши фирмы никогда не будут участниками большой торговли между Востоком и Западам, и при этом нам всегда будет угрожать война. Без доступа к дешевой и хорошей российской военной технике мы никогда не сможем должным образом вооружить нашу армию. Не стоит питать иллюзий, будто бы все эти самолеты и танки за миллиарды долларов укрепят нашу оборону. Это все фантазии.

Поэтому искусственно раздутый Штатами европейско-российский конфликт полностью противоречит нашим интересам. Кроме того, он угрожает всей Европе войной и масштабным экономическим кризисом. Это прекрасно понимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которому плевать на фанфаронство Запада и который эффективно отстаивает интересы Венгрии, опираясь в большей части именно на партнерство с Россией. Орбан хорошо понимает, что без этого партнера он был бы лишь самым маленьким винтиком в политической колеснице США и ЕС. Венгерский лидер уже сейчас извлекает выгоду из формирующегося многополярного мира, в котором усиливается роль малых государств. Если мы хотим вывести нашу страну на новый, более высокий уровень, нам нужно последовать примеру Орбана: в Европе есть только один серьезный, альтернативный партнер – это Россия. Поспешим же к ней с добрым словом и жестом дружбы, чтобы нас снова кто-то не опередил.

2. Кирилл Стрельников пишет о страшной цене, которую Литва платит за дружбу с США (ссылка):



Экономика страны лишилась 13% от всего экспорта. Грузооборот с 2022 года упал более чем на 11%. За первое полугодие 2023-го объем промышленного производства упал на 8,4% и продолжает стремительно падать. По данным статистического ведомства Литвы, по сравнению с прошлым годом по состоянию на июль 2023 года производство лекарств и фармацевтических препаратов уменьшилось на 42,5%, машин и оборудования — на 38%, транспортных средств — на 13,5%, нефтепродуктов — на 11,6%. Средняя корзина самых дешевых продуктов питания в июле 2023 года по сравнению с июлем 2021-го подорожала на 32%. В апреле этого года (по сравнению с апрелем 2021-го) в Литве на 37,9% подорожало содержание жилья: вода, электричество, газ и другое топливо. На 23,1% подорожал транспорт. Еда и неалкогольные напитки выросли в цене на 21,7%, товары домашнего обихода — на 10,9%.

Растет инфляция, безработица и падает реальная заработная плата. Число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, за год увеличилось почти на 12%. При этом некто Симонас Гуревичюс, глава Продовольственного банка (Maisto bankas), заявил, что “европейские продовольственные банки, в том числе и Продовольственный банк Литвы, должны готовиться к увеличению нагрузки”, то есть совсем еще не вечер и главная вечеринка впереди.

После отказа от импорта из России нефти и газа и планов полностью отказаться от российской электроэнергии к 2025 году цены на топливо и электричество резко выросли. Вместо дешевой тоталитарной энергии Литва начала закупать демократическую энергию на европейской энергобирже Nordpool, где цены выше российских в пять раз, но все по-европейски. В итоге в пиковые часы в Литве стоимость электроэнергии обходится потребителям в 183,40 евро за мегаватт-час, что по сегодняшнему курсу ЦБ России равно 19 257 рублей. После окончательного выхода Литвы совместно с Латвией и Эстонией в 2025 году из так называемого БРЭЛЛ, энергокольца, объединяющего Россию, Белоруссию, Эстонию, Латвию и Литву, цены гарантированно вырастут еще больше. При этом уже сейчас, согласно Мировому индексу энергетической уязвимости, опубликованному в начале августа, Литва числится на 90 месте из 100.

За качественную русофобию без ГМО и консервантов — вполне себе нормальная цена.

Неудивительно, что на фоне столь удачной демократизации в Литве пачками умирают промышленные предприятия: уже закрылся крупнейший производитель фосфорных удобрений, компания Lifosa, и химический гигант Achema, накрылся сосновым тазом крупнейший деревообрабатывающий комбинат Grigeo Klaipėda, а многие крупные предприятия, подобные Metalistas Group, в целях экономии в разы сокращают производство и тысячами увольняют сотрудников.

Грустно наблюдать за деградацию и гибелью лимитрофов, но, с другой стороны, в России тоже есть производители удобрений, химические гиганты и деревообрабатывающие комбинаты. Уволенные литовцы могут просто переехать к нам, чтобы продолжить работать по специальности. В качестве бонуса они получат жизнь в свободной от американской повесточки стране.

3. Финны также страдают из-за разрушения экономических связей с Россией (ссылка):

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR планирует провести сокращение персонала из-за инфляции, прекращения сообщения с Россией и последствий пандемии COVID-19. Об этом пишет журнал Tekniikka&Talous, ссылаясь на пресс-релиз VR.

По мнению генерального директора VR Элисы Маркула, работа компании стала сложнее из-за последствий пандемии коронавируса и разрыва связей с Россией. На рентабельность компании негативно повлияла инфляция, а также спад в тяжелой промышленности. <…>

В переговорах будут участвовать порядка 500 служащих. Предполагается, что компании придется сократить порядка 80 железнодорожников. Сейчас у VR 1200 служащих.

При этом сокращённые финские железнодорожники – лишь небольшая часть тех финнов, кто лишился работы или значительно потерял в доходах из-за разрыва с Россией. Туристическая отрасль, приграничная торговля с Россией, поставлявшие продукцию в Россию финские фермеры – все пострадали. Не говоря уже о росте цен на энергию, от которого пострадало финское население в целом.

Но таков был выбор финских властей, демократически избранных финским народом. А за дружбу с США, как известно, надо платить.