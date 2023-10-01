 

Национальный банк Украины вводит новый денежный знак

01.10.2023, 19:04, Разное
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Нацбанк Украины внедряет в обращение монету, на которой изображен борщ, согласно информации, представленной в Telegram-канале “Пул №3”. Этот новый денежный знак стал доступным с 1 октября с целью продвижения борща и распространения его культуры по всему миру.

На аверсе монеты можно увидеть хозяйку, стоящую перед печью, готовящей борщ, а на реверсе изображена тарелка с красным борщом.

Ранее Центральный банк РФ выпустил инвестиционную монету “Георгий Победоносец” номиналом 50 рублей. Эта монета изготовлена из золота 999 пробы, и ее тираж составил 150 тысяч штук.

На лицевой стороне этого нового денежного знака представлен рельефный герб России, а на оборотной стороне можно увидеть Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Андрей Оксенчук, начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка РФ по Центральному федеральному округу, пояснил в июле, что появление купюр номиналом в пять и десять рублей в обращении в РФ не приведет к исчезновению монет.


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