 

Рупор кремлевской пропаганды: Исторические предшественники

01.10.2023, 18:55, Разное
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Исторические предшественники

Польская позиция, к России и надежды элиты Польши на германских нацистов, как свидетельствуют документы, не были спонтанным решением, она формировалась годами.

Еще во время визитов «нациста № 2», Г. Геринга, в Варшаву в 1935 и 1937 годах стороны достигли соглашения о том, что Польша поддержит требования Германии о снятии ограничений
в части вооружений и идею аншлюса Австрии.
Германия, в свою очередь, выразила готовность вместе с Польшей противодействовать
политике Советского Союза в Европе.

В беседе с маршалом Рыдз-Смиглы Геринг заявил, что «опасен не только большевизм, но Россия как таковая» и что «в этом смысле интересы Польши и Германии совпадают».
31 августа 1937 года польский Генштаб выпустил директиву № 2304/2/37, в которой записано, что конечной целью польской политики является «уничтожение всякой России», а в качестве одного из действенных инструментов ее достижения названо разжигание сепаратизма на Кавказе, Украине и в Средней Азии с использованием, в частности, возможностей военной разведки.

На фото: Наци № 2 Геринг и президент Польши Мосцицкий на охоте в Беловежской Пуще

https://t.me/Varjag2007/75427 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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