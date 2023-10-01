Бюст Иосифа Сталина установлен в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области

В Тульской области в мемориале, посвященном жертвам репрессий, был установлен бюст Иосифа Сталина. Об этом пишет Telegram-канал “Подъем”.

Директор мемориала Александр Чуносов объяснил, что этот шаг был сделан по логике, так как Сталин имел непосредственное отношение к репрессиям, и руководство мемориала решило отразить это историческое время. В экспозиции также находится портрет Сталина, который, по словам Чуносова, не вызывает возражений.

Ранее Великолукская епархия провела служебную проверку из-за освящения памятника Иосифу Сталину на территории завода “Микрон”. Эту информацию предоставила пресс-служба религиозной организации. В сообщении епархии подчеркнули, что памятник был открыт 15 августа в Великих Луках без благословения и согласования с Епархиальным управлением, и в мероприятии приняли участие местные священнослужители. Однако было отмечено, что действия священников и их высказывания не выражают позицию Русской Православной Церкви, а отражают их личные взгляды и убеждения.