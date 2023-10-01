 

Нидерланды прекращают добычу в Гронингене

01.10.2023, 18:00, Разное
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С 1 октября прекращена добыча газа на крупнейшем месторождении в Европе, расположенном в нидерландском Гронингене, пишет агентство ANP. Месторождение было обнаружено в 1959 году и начало эксплуатироваться в 1963 году, достигая пика добычи более 50 миллиардов кубических метров газа в год. Однако из-за землетрясений, связанных с добычей, в 2018 году было принято решение о постепенном снижении объемов и закрытии месторождения.

В июне власти Нидерландов приняли решение полностью прекратить добычу газа в Гронингене с 1 октября 2023 года, с возможностью возобновления работы месторождения в случае крайней необходимости, например, из-за холодной зимы. Окончательное закрытие запланировано на 1 октября 2024 года и требует одобрения парламента.

Министерство заявило, что в предстоящую зиму, в случае резкого похолодания (определяемого как несколько дней с максимальной температурой ниже 6 градусов ниже нуля), месторождение может быть перезапущено для добычи небольшого количества газа.

Сентябрь принес новый всплеск цен на газ в Европе. Следует отметить, что российский экспорт сжиженного природного газа (СУГ) может достичь исторического рекорда в 2023 году.


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