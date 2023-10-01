Отстранят их, исключат или просто пожурят?

И это в американском учебном заведении с громким названием «Юго-Западная классическая академия»! Находится школа в штате Мичиган, в тамошнем городе Флинт, прославившемся численностью своего населения. Нет-нет, это не гигантский мегаполис, а всего-навсего населенный пункт, где жителей около 125 тысяч. Однако ж рекордсмен! Занимая в своем штате 5-е место, это самый большой американский город, в названии которого всего 1 слог!

Зато теперь он удостоился чести быть упомянутым в связи с дракой двух подростков прямо в классе. 28 сентября юные «академики» начали оскорблять друг друга, причем один обозвал другого «большим засранцем». Во время их ожесточенной ссоры несчастная преподавательница решила их утихомирить.

Ничтоже сумняшеся, один бузотер схватил железных стул и со всей силы швырнул его прямиком в педагога. Стремительно летевший в лицо учительницы предмет классного оборудования, выпущенный меткой рукой недоросля, нанес бедняге такой удар, что она потеряла сознание.

Женщина рухнула на пол и несколько секунд лежала совершенно неподвижно. Интересно, почему эта душераздирающая ситуация, не произвела никакого впечатления на великовозрастных деток? Боевые петухи продолжили драться прямо возле распростертого тела своей учительницы.

Пострадавшую, слегка пришедшую в себя, доставили в больницу. О характере и степени ее травм история умалчивает. Известно лишь, что учительницу уже выписали и на следующей неделе она вернется на свое рабочее место. Не иначе как снова усмирять буйных школяров!

Правда, директор сей школы сочинил письмо родителям, в коем попытался что-то рассказать. Дескать, произошла ссора, в результате которой один из сотрудников получил ранения. При этом администратор ничего не сообщает, будут ли для этих учеников какие-либо юридические последствия: отстранят их, исключат или просто пожурят.

Общественная школа Флинта заверила родителей на своей странице в Facebook (признан экстремистской соцсетью и запрещен), что они «серьезно относятся к этим вопросам» и будут стремиться «сделать все возможное, чтобы создать и поддерживать безопасную и благоприятную среду».

В письме говорилось, что расследование нападения было начато, но никаких подробностей не сообщалось.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

—