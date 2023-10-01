Кот пять лет успешно руководил институтом РАН

В Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук разгорелся громкий скандал – в ходе проверки Счётной палаты выяснилось, что не менее пяти лет научным учреждением руководил кот Хвостик.

«Установлено, что в январе 2017 года заместитель науки и образования назначил своего питомца Хвостика главой института, после чего добился выделения целевого финансирования на общую сумма три миллиарда рублей», – сообщил официальный представитель Счётной палаты.

Сотрудники Института структурной макрокинетики не знали, что их начальником является домашнее животное, так как все документы подписывал его помощник. При этом подчинённые Хвостика характеризуют его как эффективного руководителя, при котором в научном учреждении выросли зарплаты и был сделан ремонт.

«Шефом он был отличным, одним из лучших за последние десятилетия. Он поднял оклады почти в два раза, обновил мебель и компьютеры. Всем бы таких начальников, тогда и российская наука развивалась бы совершенно иными темпами», – рассказал «Комсомольской правде» один из научных сотрудников Института.

В настоящий момент кот приказом министра науки и образования уволен «по дискредитирующим обстоятельствам», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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