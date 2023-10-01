Семенович назвала совместный просмотр фильмов для взрослых спасением от измен

Актриса Анна Семенович поделилась мнением о том, можно ли считать нормой, если муж втайне смотрит фильмы для взрослых. Отвечая на вопрос подписчицы в соцсетях, она заявила, что не видит в этом ничего дурного.

Артистка удивилась тому, что ее подписчица считает такие вещи чем-то негативным. По мнению звезды, не стоит упрекать мужчину за то, что доставляет ему удовольствие. По крайне мере, если он при этом не “ходит налево”. По ее словам, фантазировать для мужчин – это норма и не стоит пытаться усмотреть в этом какие-либо отклонения. Более того, Семенович порекомендовала женщинам присоединяться к своим мужчинам в подобном досуге, а также попробовать какие-либо игры, что подогревали бы фантазию молодых людей.

Анна считает, что такие вещи лишь освежают отношения и добавляют в них искру. Она также отметила, что часто сталкивается с историями о том, как женщины проявляют излишнюю консервативность в половой жизни, а потом удивляются тому, что их половинки им в итоге начинают изменять.

Подытожила свою речь Анна Семенович мыслью, что раскрепощение, опыт и любовь – вещи, которые призваны спасать отношения.