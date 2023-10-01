 

Свадьбы не будет! Почему актриса Ланская внезапно разорвала помолвку

01.10.2023, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Валерия Ланская разорвала помолвку! Не так давно звездная артистка строила планы на жизнь с преподавателем балета Эдгаром.

Церемония должна была состояться в августе, но вот, уже наступил октябрь, а в соцсетях совсем нет кадров с торжества. Эдгар Голосной, жених Ланской, прокомментировал происходящее. Он подтвердил, что свадьба в самом деле не состоится.

Пара встретились семь лет назад, однако в тот раз артистка решила выйти замуж за режиссера Станислава Иванова, с которым долгое время состояла в отношениях. Однако в конце 2022 года пара объявила о разводе. Однако уже совсем скоро стало известно о новом романе Ланской – на этот раз с Эдгаром.

Отношения закрутились быстро: уже скоро балетмейстер съехался с актрисой в ее апартаментах, а спустя пять месяцев после публичного начала отношений предложил сыграть свадьбу. В интервью Ланская рассказывала, что она сама себя обеспечивает, как и ее мужчина. Однако Эдгар хотел сам обеспечивать семью и для этого даже выучился на программиста – недавно он как раз начал трудиться по новой специальности.

Сама актриса не давала официальных комментариев по поводу свадьбы. Однако в соцсетях Валерия Ланская написала, что к такому решению ее подтолкнуло внутреннее чутье и что так, вероятно, будет лучше для всех.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / “Не случайность”: уехавшая Лобода снова зарабатывает на россиянах

01.10 / “Китаеночек”: что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони

01.10 / Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение

01.10 / Шойгу и Дюмин встретили гостей на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле

01.10 / В Челябинске на ребенка, возвращавшегося из детского сада с матерью, напала соседская собака

01.10 / Пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка

30.09 / Как легко пройти через все этапы переживания измены или развода

30.09 / Стала известна судьба дорогих апартаментов Бориса Моисеева

30.09 / Экстремальный метод похудения усохшей Волочковой встревожил россиян

30.09 / Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве после 4 октября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика