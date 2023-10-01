Названы 7 продуктов, которые необходимы для облегчения боли при артрите

Артрит – это распространенное заболевание, сопровождаемое воспалением суставов и сильной болью. Но с помощью правильно подобранного завтрака можно уменьшить воспаление и облегчить боль, связанную с этим заболеванием. Врач-нутрициолог Игорь Строков поделился советами по выбору продуктов для утренней трапезы.

Овсянка богата клетчаткой и антиоксидантами, которые способствуют регулированию уровня сахара в крови и уменьшению воспаления. Также в рацион необходимо включить ягоды. Черника, клубника и малина содержат противовоспалительные соединения, которые помогут справиться с хроническим воспалением и болями.

Полезным является греческий йогурт. Белок и пробиотики в греческом йогурте поддерживают здоровье кишечника и уменьшают воспаление. Врач рекомендует употреблять орехи и семена: от миндаля до семян чиа – орехи и семена обладают антиоксидантными свойствами, помогая нейтрализовать вредные молекулы, вызывающие воспаление.

При артрите нужно есть шпинат или капусту. Листовая зелень богата витаминами и минералами, которые способствуют здоровью суставов и стабилизации уровня глюкозы в крови. Полезные свойства имеют куркума. Это природное противовоспалительное средство, но для повышения его биодоступности рекомендуется употреблять с черным перцем или жиром.

Также нужно пить зеленый чай. Катехины в напитке – мощные антиоксиданты, которые оказывают положительное воздействие на здоровье суставов.