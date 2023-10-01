 

Друзья бьют тревогу: Светличную могут держать в психушке против ее воли

01.10.2023, 14:05, Разное
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Известная актриса Светлана Светличная уже не первый год страдает от деменции, а не так давно ей диагностировали еще и болезнь Альцгеймера. В итоге сын артистки отправил ее в специализированное учреждение, однако у друзей и коллег Светличной разделились мнения насчет этого.

Одна из коллег актрисы, Валерия Гущина, считает, что иначе поступить уже было нельзя. По ее мнению, у семьи Светличной уже не было возможности ухаживать за больной женщиной, а в клинике ей оказывают квалифицированную помощь профессионалы.

По какой-то причине семья Светланы запретила друзьям актрисы навещать ее. Это навело их на подозрения – приятель Светличной, Илья Коротков, заявил, что у него вызывают недоверия причины, по которым артистку поместили в психиатрическую лечебницу. Он сомневается, что она могла добровольно подписать отказ от свиданий со всеми кроме ближайших родственников.

А вот невестка актрисы заявила, что та сейчас совсем не в том состоянии, чтобы кого-либо принимать. Напомним, два года назад Светличная сбежала из дома в неизвестном направлении. После долгих поисков она обнаружилась в студии Андрея Малахова.


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