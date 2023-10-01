Названы семь необычных симптомов менопаузы

Согласно выявлениям врача общей практики, менопауза может проявляться через разнообразные необычные симптомы. Вместо стандартных десяти проявлений, женщины могут столкнуться с менее обыденными признаками этого периода.

Один из таких симптомов – это ощущение, будто насекомые ползают под кожей. Это так называемая “тактильная галлюцинация”, когда человек ощущает физическое дискомфорт, не имея видимых физических причин. Подобное состояние может вызывать зуд, а иногда и жжение, особенно в языке, из-за активации болевых нервных клеток, окружающих вкусовые рецепторы.

Снижение уровня эстрогена, характерное для менопаузы, может вызвать металлический вкус во рту, сухость, покалывание и даже болезненность. Изменение пространственного восприятия также может возникнуть, приводя к неуклюжести и ухудшению концентрации.

Кроме того, менопауза может влиять на консистенцию, объем и запах выделений из влагалища, что связано с изменением влагалищной слизи и ростом вероятности вагинальных инфекций, таких как молочница, что может вызвать неприятный запах.

Среди необычных симптомов менопаузы присутствуют следующие: ощущение ползания насекомых под кожей, горящий язык, измененное пространственное восприятие, изменение запаха тела, звон в ушах, поражение электрическим током, заболевание десен.

Такие симптомы могут быть связаны с гормональными изменениями, происходящими перед приливами. Однако, помимо необычных проявлений, существуют и более типичные симптомы менопаузы, такие как приливы, затуманивание сознания и нарушения сна.