Онколог Воробьев рассказал, как своевременно распознать рак крови

Многие люди часто не осознают симптомы рака крови и не знают, когда следует обратиться за помощью. Рак крови включает в себя разнообразные виды, такие как лейкемия (рак лейкоцитов, возникающий в костном мозге), лимфома (рак лимфатической системы) и множественная миелома (поражение плазматических клеток в костном мозге).

Чтобы подчеркнуть важность этой проблемы, стоит отметить, что рак крови вызывает больше смертей ежегодно, чем рак груди или простаты. Врач-онколог Андрей Воробьев подчеркивает, что рак крови часто диагностируется поздно, что существенно ухудшает прогноз. Около 30% случаев рака крови выявляется при экстренной госпитализации, и лишь 40% из них живут пять лет после диагностики, в сравнении с 77% при своевременной диагностике врачом общей практики.

Ранние симптомы рака крови часто неспецифичны и включают потерю веса, усталость, синяки, шишки и отеки, высокую температуру, одышку, инфекции, бледность, кожную сыпь и зуд кожи. Без лечения рак крови может стать запущенным, приводя к множеству осложнений, таким как боли в костях, ухудшение анемии, снижение иммунной функции и воздействие на мозг.

Если возникли симптомы, указывающие на рак крови, необходимо обратиться к терапевту. Важно помнить, что большинство людей с подобными симптомами не имеют рака крови, но своевременная консультация специалиста необходима. Для снижения риска рака крови следует вести здоровый образ жизни, лечить хронические заболевания, поддерживать нормальный вес, регулярно заниматься спортом, не курить и употреблять алкоголь в разумных пределах.