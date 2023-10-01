После запрета Telegram ученики барнаульского лицея выучили азбуку Морзе

Ученики барнаульского лицея №124 нашли оригинальный выход после запрета на использование мессенджера Telegram, введённого школьной администрацией.

Ученики самостоятельно освоили азбуку Морзе и провели телеграфный провод для общения между кабинетами.

Теперь вместо привычного «залипания» в телефон для общения во время уроков ученики выстукивают сообщения пальцем по крышке парты, либо ногой по полу. Для связи между разными кабинетами вдоль школьных стен снаружи протянуты телеграфные «кони». Учителя признаются: несмотря на то, что их регулярно срывают, школьники восстанавливают свои коммуникации быстрее, чем их могут перерезать.

В итоге в лицее появился первый телеграф-канал, в котором «морзянкой» выстукиваются важные объявления о школьной жизни, контрольных и предстоящих родительских собраниях.

– Оказалось, что выучить азбуку Морзе не так уж и сложно, – признаётся анонимный ученик 8 «А» класса. – Не сложнее, чем обратное преобразование Фурье на комплексных квазимногообразиях. Сейчас мы с одноклассниками изучаем алгоритмы end-to-end шифрования, потому что учителя иногда прослушивают наших «коней» и перехватывают конфиденциальные сообщения. При передаче сообщений в зашифрованном виде такой риск исключается.

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