 

После запрета Telegram ученики барнаульского лицея выучили азбуку Морзе

01.10.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученики барнаульского лицея №124 нашли оригинальный выход после запрета на использование мессенджера Telegram, введённого школьной администрацией.

Ученики самостоятельно освоили азбуку Морзе и провели телеграфный провод для общения между кабинетами.

Теперь вместо привычного «залипания» в телефон для общения во время уроков ученики выстукивают сообщения пальцем по крышке парты, либо ногой по полу. Для связи между разными кабинетами вдоль школьных стен снаружи протянуты телеграфные «кони». Учителя признаются: несмотря на то, что их регулярно срывают, школьники восстанавливают свои коммуникации быстрее, чем их могут перерезать.

В итоге в лицее появился первый телеграф-канал, в котором «морзянкой» выстукиваются важные объявления о школьной жизни, контрольных и предстоящих родительских собраниях.

– Оказалось, что выучить азбуку Морзе не так уж и сложно, – признаётся анонимный ученик 8 «А» класса. – Не сложнее, чем обратное преобразование Фурье на комплексных квазимногообразиях. Сейчас мы с одноклассниками изучаем алгоритмы end-to-end шифрования, потому что учителя иногда прослушивают наших «коней» и перехватывают конфиденциальные сообщения. При передаче сообщений в зашифрованном виде такой риск исключается.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Мнение: Россия ударит по немецким заводам?

01.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР

01.10 / Добрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста

01.10 / Новая LADA Aura для чиновников получит кузов, салон, двигатель и ходовую часть от китайского FAW

01.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Расширение американской логистики в Европе

01.10 / Поздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии

01.10 / Дважды разведенная Сябитова назвала причину своего одиночества

01.10 / Врач Арсеньева назвала признаки алкогольной зависимости

01.10 / Миссия ООН прибыла в Карабах

01.10 / Спикер парламента Норвегии уйдёт в отставку после выступления Андерса Брейвика перед Зеленским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика