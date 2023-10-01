 

“Китаеночек”: что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони

01.10.2023, 13:00, Новости дня
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Не так давно телеведущая Виктория Боня перенесла очередную пластическую операцию. На сей раз изменениям подверглось лицо девушки: по ее запросу хирург сделал ей “лисьи глазки” на манер всемирно известной супермодели Беллы Хадид.

После публикации первых фото после хирургии Боня столкнулась с насмешками в соцсетях. Даже за темными очками были видны отеки – временный побочный эффект после подобной операции. Дабы как-то сгладить сложившийся информационный фон, телеведущая опубликовала в своем телеграм-канале видео с комментарием матери об обновленной внешности. Галина Ивановна по-доброму пошутила об изменениях на лице дочери, однако отметила, что если Викторию саму все устраивает и она себя комфортно чувствует – это для нее самое важное.

“Ой, ты мой китаеночек…” – поразилась Галина Ивановна поначалу.

Мама улыбнулась от внешнего вида телеведущей, заметив, что та выглядит так, будто не накрасилась. Боня же в ответ заявила, что она как раз без макияжа. Тем не менее, Галина отметила, что для нее дочь всегда главная красавица, а потому сложно судить, насколько объективно она оценивала изменившуюся внешность Виктории. Сама телеведущая на видео лица не показала, да и вовсе после операции старательно скрывается от публики, показываясь лишь в больших солнцезащитных очках и в кепках.


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