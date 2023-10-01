Мнение: Россия ударит по немецким заводам?

Почему я продолжаю читать Telegram-канал Дмитрия Медведева? Потому что он не просто блогер-миллионник, он еще и зампред Совбеза России.

Через свой Telegram-канал Медведев периодически (и скорей всего специально) запускает информацию о планах высшего руководства страны, о настроениях, царящих на политическом Олимпе. И эти «утечки» резво подхватываются официальными информагентствами.

Вот и сегодня Медведев написал про возможные удары по немецким заводам, впускающим ракеты Тaurus.

Дословно: «…удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву».



Отсюда

Я правильно понял, что если Медведев написал об ударах по немецким заводам, значит с кем-то обсуждал саму возможность этих ударов? Не отсебятину же гонит Медведев? Все таки он не простой блогер, а зампред Совбеза России… Или все-таки гонит? И именно отсебятину?

Фотография отсюда

—