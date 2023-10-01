Рупор кремлевской пропаганды: Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР

Рубрика "Нам пишут".

Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР

Добрый день, Полковник.

Недавно у Вас в блоге была была статья "Как рождается класс, и почему номенклатура СССР не являлась классом" (https://colonelcassad.livejournal.com/8652009.html ).

Не буду спорить по её основному содержанию, хотя далеко не совсем там согласен.

Глаз зацепился вот за эту фразу:

"Спекуляция ширится, капиталистические трудовые отношения распространяются – "новый" класс набирает силу. Вот, что было в СССР, что послужило крахом СССР. А не коварный заговор номенклатуры".

О причинах краха СССР написано много, ещё больше более странных представлений ходит изустно.

Многие видят причины краха в экономической ситуации. Причем с разных сторон: кто-то в неэффективной системе хозяйствования, сложившейся в позднем СССР, где гнобилась частная инициатива, а кто-то наоборот – в том, что плохо боролись со спекуляцией (как автор указанной статьи).

А кто-то вообще, видит причины краха СССР в катастрофе на ЧАЭС и в "неудачах" в Афганистане.

Все эти объяснения ничего не объясняют, так как и в мировой истории, и в истории конкретно СССР бывали более тяжелые периоды, когда страна не развалилась.

С другой стороны, предательство и конкретное вредительство со стороны партийной номенклатуры (или её значимой части) рассматривается как версия маргинальная, почти конспирологическая.

И можно было бы много об этом спорить, если бы не один факт: имеется четкое и конкретное признание, собственноручно записанное и изданное.

А именно, Александр Яковлев во вступительной статье к изданию «Чёрной книги коммунизма» на русском языке Яковлев говорил:

"После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды «идей» позднего Ленина. <…> Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще. <…>

Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. <…> Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика — механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма — сработала."

Тут прямо говорится, что он и его "ближайшие друзья и единомышленники" целенаправленно работали на разрушение "режима". А под "режимом" всегда понимается государство, как аппарат управления.

Яковлев всегда с тех самых 60-х годов всегда подвизался на ниве агитации и пропаганды.

Но интересное совпадение.

Да, Яковлев стал заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС в июле 1985.

Но вот следующие даты:

* Секретарь ЦК КПСС – 6 марта 1986

* Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС – 28 января

подозрительно совпадают со сменой курса с "ускорения" на так называемую "демократизацию и гласность".

Как вывод, после таких признаний данного функционера, можно закрывать вопрос _почему_ развалился СССР. Можно обсуждать _как_ его развалили.

(с) mentalaggressor

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