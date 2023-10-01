 

Добрынин отказался от внебрачного сына: вскрылась правда о личной жизни артиста

01.10.2023, 11:55, Новости дня
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Певец Вячеслав Добрынин редко дает подробности о своей личной жизни. Несмотря случившийся два года назад микроинсульт, он по-прежнему радует публику своими выступлениями, однако уже не так часто, так как уделяет больше внимания здоровью. Он живет со своей женой Ириной, а их дочь уже давно переехала в США.

Недавно стало известно, что у Добрынина в России есть взрослый сын, родившийся, когда артисту было всего 24 года. Сейчас ему уже 51 год и зовут его Альберт Штефан, он живет и работает в Красноярском крае, трудится в IT-секторе. Большую часть жизни он даже не догадывался, кто его настоящий отец. Лишь недавно он поведал о том, как он узнал правду.

Альберт рассказывает, что его мать молчала долгие годы из-за горькой обиды. Она встретилась с Добрыниным во время его гастролей в Красноярске, когда тому было 24 года, а Светлане – 21. У пары вспыхнули чувства, однако уже вскоре артист вернулся в столицу.

Светлана рассказала сыну, что она пробовала достучаться до Добрынина и даже слала ему письма, рассказывая о беременности. Однако ответа не было, поэтому девушка решила сама приехать к нему в Москву (адрес и номер телефона ей оставил сам артист). Но ее встретила мать Добрынина, которая попросила ее уйти, аргументируя это тем, что ребенок будет отвлекать ее сына от карьеры.

Девушка проявила характер и сумела добиться личной встречи с артистом. Тот, однако, остался безучастен и лишь повторил слова матери. По словам Добрынина, у того уже была другая возлюбленная, а потому Светлане лучше оставить его в покое. После этого певец больше никогда не связывался с матерью своего ребенка.

Когда Альберт узнал, кто его настоящий отец, то уже сам попытался выйти на контакт с Вячеславом Григорьевичем, однако тот никак не отвечал. Его дочь также не проявила никакого интереса к персоне Штефана.

После такого “теплого приема” Альберт оставил все попытки наладить связь с отцом, однако не так давно сильно заболел ковидом и пребывал в критическом состоянии. Тогда уже его супруга решила выйти на Добрынина, для чего связалась с его женой, Ириной, но и здесь ответа не последовало. Сам Штефан заявляет, что наследство отца его не заботит и он лишь хочет наладить общение с той частью семьи, о которой никогда не знал. Сам Вячеслав Добрынин никаких комментариев об этой ситуации не давал.


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