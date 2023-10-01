В Челябинске на ребенка, возвращавшегося из детского сада с матерью, напала соседская собака

Пятилетний мальчик в Челябинске получил травму головы после нападения собаки соседа. Событие произошло возле их дома.

По словам матери пострадавшего, они шли к подъезду, когда сосед вышел со своей собакой, которая находилась на свободе и не была привязана. Из видео видно, что хозяин собаки не смог удержать ее, когда она ринулась на мальчика.

Этот случай не первый: соседи сообщают, что данная собака неоднократно нападала на прохожих, пытаясь укусить их. Однако владелец животного игнорировал предупреждения и продолжал выгуливать собаку без намордника и поводка.