Новая LADA Aura для чиновников получит кузов, салон, двигатель и ходовую часть от китайского FAW

«АВТОВАЗ» решил внести коррективы в технический проект представительской модели LADA Aura – отечественная новинка пока что получит кузов, двигатель, ходовую часть, интерьер и электронику от китайского FAW Bestune B70.

На заводе объясняют это временными трудностями с выпуском отечественных аналогов требуемых запчастей.

Мероприятие назвали «частичной унификацией». Планируется, что китайские партнёры будут поставлять в Россию отдельные компоненты, а в Тольятти их смонтируют на шасси, которое, к слову, тоже закупят в Китае. При этом новинка сохранит название LADA Aura, а цена изменится незначительно – с 2,5 млн рублей она вырастет до 3,5 млн. Удлинять кузов китайской машине не будут, она и так достаточно комфортна.

– Это временное решение, которое безусловно будет пересмотрено при первой же возможности, – пояснил источник. – Сейчас нельзя терять время, новую модель надо выводить на рынок как можно быстрее. Впоследствии, когда потребитель уже привыкнет к новой машине и ему будет некуда деваться, мы будем постепенно заменять компоненты на собственные.

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