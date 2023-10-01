 

Новая LADA Aura для чиновников получит кузов, салон, двигатель и ходовую часть от китайского FAW

01.10.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«АВТОВАЗ» решил внести коррективы в технический проект представительской модели LADA Aura – отечественная новинка пока что получит кузов, двигатель, ходовую часть, интерьер и электронику от китайского FAW Bestune B70.

На заводе объясняют это временными трудностями с выпуском отечественных аналогов требуемых запчастей.

Мероприятие назвали «частичной унификацией». Планируется, что китайские партнёры будут поставлять в Россию отдельные компоненты, а в Тольятти их смонтируют на шасси, которое, к слову, тоже закупят в Китае. При этом новинка сохранит название LADA Aura, а цена изменится незначительно – с 2,5 млн рублей она вырастет до 3,5 млн. Удлинять кузов китайской машине не будут, она и так достаточно комфортна.

– Это временное решение, которое безусловно будет пересмотрено при первой же возможности, – пояснил источник. – Сейчас нельзя терять время, новую модель надо выводить на рынок как можно быстрее. Впоследствии, когда потребитель уже привыкнет к новой машине и ему будет некуда деваться, мы будем постепенно заменять компоненты на собственные.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Расширение американской логистики в Европе

01.10 / Поздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии

01.10 / Дважды разведенная Сябитова назвала причину своего одиночества

01.10 / Врач Арсеньева назвала признаки алкогольной зависимости

01.10 / Миссия ООН прибыла в Карабах

01.10 / Спикер парламента Норвегии уйдёт в отставку после выступления Андерса Брейвика перед Зеленским

01.10 / Сон является ключевым фактором для здоровья и эмоционального благополучия

01.10 / Врачи напомнили о профилактике рака груди

01.10 / Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда

01.10 / Аляска: Загадочные исчезновения людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика