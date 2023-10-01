Рупор кремлевской пропаганды: Расширение американской логистики в Европе

Расширение американской логистики в Европе

Коллеги затронули вопрос переброски американской военной техники через Атлантику (https://t.me/rybar/52502) для нужд Украины, военных учений и в рамках операции Atlantic Resolve

Это очень важная в стратегическом плане тема.

Дело в том, что когда в 2017 году начались первые крупные переброски американской техники из США в Европу – для этого использовались только пять европейских портов: Бремерхафен (Германия), Флиссинген (Нидерланды), Антверпен (Бельгия), Зебрюгге (Бельгия) и Александруполис (Греция).

Потом Пентагон решил, что пять портов это мало и начал активно развивать альтернативные маршруты морских перебросок техники через Атлантику (личный состав перемещаемых подразделений при этом всегда летает на самолетах)

В результате многолетней работы в этом направлении сейчас Пентагоном отработана переброска своих подразделений уже через 17 морских портов Европы. К тем пяти «первооткрывателям» добавились:

Фессалоники (Греция), Эсбьерг (Дания), Роттердам (Нидерланды), Клайпеда (Литва), Рига (Латвия), Дуррес (Албания), Дюнкерк (Франция), Ла-Рошель (Франция), Палдиски (Эстония) и Орхус (Дания), Гданьск (Польша), Гдыня (Польша).

Стоит признать, что это неплохой результат. Хорошо налаженная логистика – крайне важная составляющая любой крупной операции. И учитывая, что Пентагон не остановился на достигнутом и развивает свою логистику в Европе дальше – этот вопрос нужно держать на контроле и систематично отслеживать и оценивать его состояние и перспективы развития.

@brussinf – цинк

—