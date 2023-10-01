 

Поздравляем! Недавно родившая Ковальчук объявила о еще одном радостном событии

01.10.2023, 10:50, Разное
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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 15 лет, во что трудно поверить, ведь кажется, что они совсем недавно они сыграли свадьбу. Супруги воспитывают двоих дочерей, которых стараются оберегать от посторонних глаз. К слову, младший ребенок знаменитой пары появился на свет совсем недавно – в середине лета 2023-го.

Этот год для Ковальчук и Чумакова запомнится еще одним важным для их семьи событием. Супруги отмечают оловянную свадьбу. Да, артисты вступили в брак ровно 10 лет назад – 1 октября 2013 года. Родные, близкие, коллеги и поклонники поздравляют Юлию и Алексея с их праздником, отправляя полные наилучших пожеланий сообщения.

Ковальчук разместила в своем аккаунте в соцсети архивные снимки. Они были сделаны в тот самый день, когда артисты связали себя узами брака. “Тогда нас было двое, а теперь четверо”, – подписала фотографию бывшая солистка группы “Блестящие”. Таким образом Юлия объявила, что уже начинает отмечать 10-летие семейной жизни.

Ранее Юлия Ковальчук потрясла публику кадрами, сделанными спустя несколько недель после родов. Поклонники удивились, что артистке потребовалось немного времени, чтобы прийти в форму. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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