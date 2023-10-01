Дважды разведенная Сябитова назвала причину своего одиночества

Роза Сябитова, известная телеведущая, участвующая в программе “Сердце Клавы”, где помогает артистке Клаве Коке найти суженого, поделилась мыслями о том, почему она сама не состоит в отношениях.

На данный момент Розе 61 год, и основные ее заботы – это карьера, дети и внуки. Однако поклонники задаются вопросом: почему дама все еще одинока?

В недавнем интервью телезвезда призналась, что на текущий момент даже не рассматривает перспективу какого-либо романа из-за других приоритетов. Сейчас она старается сосредоточиться на том, что уже имеет, а не гнаться за неизведанным. Да и у Сябитовой на это уже просто нет сил.

Самая известная сваха страны в своей жизни дважды была в браке. Отношения с первым мужчиной длились десять лет, за это время пара родила сына и дочь. В интервью Роза рассказала, что если бы не инфаркт, унесший жизнь мужа, они могли бы и дальше жить счастливо еще долгие годы.

Второй раз Роза вышла замуж за фитнес-инструктора Юрия Андреева. С ним они встретились на съемках программы “Давай поженимся!” Юрий пришел на эту передачу в роли жениха. Их отношения очень быстро закрутились, хоть мужчина и был моложе Сябитовой на десять лет. Вскоре они поженились, однако прожили вместе всего три года. Позже Роза рассказала, что в течение всего этого времени терпела физическое насилие со стороны супруга.

По словам Розы Сябитовой, сказанных ею уже после развода, никаких возвышенных чувств между ними не было. Она пылала страстью и хотела плотской любви, из-за чего долгое время старательно не обращала внимание на весь негатив в отношениях. На тот момент она не могла без этого обойтись, однако, как оказалось, это было плохим решением. Настоящей семьи на одном только сексе не построить. Добавить к этому домашнее насилие, и картина становится совсем плачевной.