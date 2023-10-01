Врач Арсеньева назвала признаки алкогольной зависимости

Алкоголь, будь то бокал вина вечером или тост на особый случай, стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако люди задаются вопросом, определить, когда употребление становится слишком регулярным. Медики назвали несколько признаков, которые могут указывать на алкогольную зависимость.

Когда предстоит важное задание, требующее полной концентрации, алкоголь может стать вашим врагом. Исследования показывают, что употребление большого количества спиртного может изменить работу вашего мозга, что может отразиться на способности сосредотачиваться. Врач-терапевт Элеонора Арсеньева отмечает, что проблемы с концентрацией могут быть признаком чрезмерного употребления алкоголя.

Хотя алкоголь может казаться успокаивающим, он на самом деле ухудшает качество сна. Это происходит из-за повышения уровня гормонов, которые могут нарушить ваш сон.

Если человек обращается к алкоголю как к способу справиться со стрессом, это может быть сигналом тревожности. Хотя спиртное может временно поднимать настроение, его использование как единственного средства для улучшения самочувствия может быть признаком зависимости. Если люди замечают, что им нужно все больше и больше алкоголя, чтобы достичь желаемого эффекта, это может быть признаком ухудшения ситуации.

Когда человек начинает планировать свой день так, чтобы можно было выпить, это также может свидетельствовать о проблеме. Если бокал вина становится целью, а не просто приятным аккомпанементом, это может быть тревожным признаком.

Употребление алкоголя связано с рисками для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, увеличение веса и ожирение, заболевания печени и когнитивные нарушения. Кроме того, алкоголь может повлиять на социальные отношения и вызвать изоляцию.