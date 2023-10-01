Миссия ООН прибыла в Карабах

Представители ООН прибыли в Карабах из Агдама, чтобы рассмотреть текущую ситуацию и определить потребности населения. Это первое посещение миссии ООН в Карабахе за последние 30 лет.

На фоне ухудшения конфликта в Карабахе, азербайджанское министерство обороны объявило о проведении “антитеррористических мероприятий” для обеспечения безопасности в регионе. Российский миротворческий контингент также принимал активное участие в поддержании перемирия и облегчении гуманитарной ситуации.

Важным моментом стало соглашение, достигнутое при посредничестве российских миротворцев между Ереваном, Баку и представителями Карабаха, о полном прекращении боевых действий и сдаче оружия. Следом состоялись переговоры между армянской и азербайджанской делегациями.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, признал суверенитет Азербайджана над Карабахом, изменяя статус региона. Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года, и населению предложили рассмотреть условия реинтеграции, предложенные Азербайджаном.