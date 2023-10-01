Спикер парламента Норвегии уйдёт в отставку после выступления Андерса Брейвика перед Зеленским

Выступление норвежского общественного деятеля Андерса Брейвика в парламенте Норвегии во время визита туда украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским вызвало широкую общественную реакцию и спровоцировало политический скандал.

Ответственность за инцидент взял на себя спикер Сторинга Масуд Гараххани, который в итоге подал прошение об отставке.

Брейвик выступал с трибуны норвежского парламента на протяжении 20 минут, прочитав лекцию об опасности перенаселения Земли и необходимости защитить климат от пагубного воздействия людей. По окончании выступления парламентарии бурно аплодировали Брейвику, а Зеленский пожал ему руку и подарил кружку с портретом философа Григория Сковороды.

– Вы, Андерс Йенсович, тоже своего рода философ, насколько мне сообщили, – сказал он.

После показа сюжета об этом в вечерних новостях к стенам Сторинга вышли рассерженные горожане, которые потребовали отставки политиков из-за инцидента.

– Я в шоке, что в парламент пускают подобных личностей, – говорит один из протестующих. – Я думаю, что спикер парламента должен уйти в отставку. Шведский народ не может доверять ему, как и другим шиитам. Сегодня он пригласил Зеленского, а завтра позовёт Нетаньяху.

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