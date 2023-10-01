 

Спикер парламента Норвегии уйдёт в отставку после выступления Андерса Брейвика перед Зеленским

01.10.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выступление норвежского общественного деятеля Андерса Брейвика в парламенте Норвегии во время визита туда украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским вызвало широкую общественную реакцию и спровоцировало политический скандал.

Ответственность за инцидент взял на себя спикер Сторинга Масуд Гараххани, который в итоге подал прошение об отставке.

Брейвик выступал с трибуны норвежского парламента на протяжении 20 минут, прочитав лекцию об опасности перенаселения Земли и необходимости защитить климат от пагубного воздействия людей. По окончании выступления парламентарии бурно аплодировали Брейвику, а Зеленский пожал ему руку и подарил кружку с портретом философа Григория Сковороды.

– Вы, Андерс Йенсович, тоже своего рода философ, насколько мне сообщили, – сказал он.

После показа сюжета об этом в вечерних новостях к стенам Сторинга вышли рассерженные горожане, которые потребовали отставки политиков из-за инцидента.

– Я в шоке, что в парламент пускают подобных личностей, – говорит один из протестующих. – Я думаю, что спикер парламента должен уйти в отставку. Шведский народ не может доверять ему, как и другим шиитам. Сегодня он пригласил Зеленского, а завтра позовёт Нетаньяху.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Врач Арсеньева назвала признаки алкогольной зависимости

01.10 / Миссия ООН прибыла в Карабах

01.10 / Сон является ключевым фактором для здоровья и эмоционального благополучия

01.10 / Врачи напомнили о профилактике рака груди

01.10 / Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда

01.10 / Аляска: Загадочные исчезновения людей

01.10 / Содом был разрушен астероидом?

01.10 / “Скажи мне, кто твой друг”: 4 совета, как распознать токсичное окружение

01.10 / Рупор кремлевской пропаганды: 8 лет Сирийской (специальной военной) операции

01.10 / 5 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика