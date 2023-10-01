Сон является ключевым фактором для здоровья и эмоционального благополучия

Сон играет фундаментальную роль в поддержании здоровья и активности мозга, а также в укреплении памяти и способности к обучению. Однако важно не только количество часов сна, но и его качество. Врачи подчеркивают, что правильный сон способствует психическому здоровью и имеет непосредственное влияние на эмоциональную стабильность.

Сон дарит организму необходимый отдых и регенерацию, способствуя укреплению иммунной системы. Кроме того, во время сна происходит консолидация памяти, а также улучшается внимание и концентрация.

Недостаток сна может повысить стресс, вызвать раздражительность и изменения настроения. Даже незначительное сбивание режима сна, такое как сновидения после срабатывания будильника, может создать “инерцию сна”, приводящую к головокружению после пробуждения.

Идеальный сон позволяет организму определять, когда он выспался, но современная жизнь, с ее стрессом, семьей и работой, часто мешает этому процессу. Однако существуют методы, которые позволяют контролировать режим сна, например, использование будильников без функции повтора или размещение их вдалеке от постели, чтобы вставать, чтобы их выключить.

Следующие признаки могут свидетельствовать о плохом ритме сна: засыпание требует более 30 минут, сны редко запоминаются, после пробуждения ощущается сильная усталость, часто ощущается голод, особенно к фаст-фуду, пробуждение происходит раньше, чем необходимо, в течение дня появляется сонливость и усталость, утром возникают опухшие, красные глаза или темные круги под глазами.