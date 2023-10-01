 

Врачи напомнили о профилактике рака груди

01.10.2023, 8:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рак груди – наиболее распространенный тип онкологического заболевания среди женщин. Каждой восьмой женщине придется столкнуться с этой угрозой в течение ее жизни. Однако раннее обнаружение этого заболевания делает его лечение гораздо более успешным.

Существуют симптомы, на которые следует обратить внимание. Среди них узелковая плотность или уплотнение в груди или подмышках, различия в форме или размере груди, втягивание соска, прозрачные или кровянистые выделения из соска, Втягивание кожи груди в одном месте, оранжевая кожа или небольшие ямочки на коже, Покраснение кожи или шелушение, односторонняя жгучая или тянущая боль.

Риск развития рака груди возрастает с 25 лет. Женщины в возрасте от 65 до 69 лет имеют наибольший риск. Есть также другие факторы, влияющие на вероятность заболевания, такие как гормональный статус, образ жизни и генетическая предрасположенность.

Гормоны, такие как эстроген и гестаген, играют решающую роль в развитии рака молочной железы. Высокий уровень этих гормонов повышает риск. Позднее начало менопаузы и заместительная гормональная терапия также могут увеличить вероятность заболевания. Грудное вскармливание и рождение детей уменьшают риск.

Физическая активность, сбалансированное питание, и избегание курения и чрезмерного употребления алкоголя помогают снизить риск рака молочной железы. Регулярные физические упражнения снижают вероятность развития рака на 20-25%. Правильное питание, включающее много ягод, фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых и орехов, также играет важную роль.

Женский организм нуждается в фолиевой кислоте, жирных кислотах омега-3, витамине D, пребиотиках и фитоэстрогенах, содержащихся в продуктах, таких как соя. Поддержание здорового сна и управление стрессом также важны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Нереально вкусно: Успенская поделилась рецептом популярного во Вьетнаме блюда

01.10 / Аляска: Загадочные исчезновения людей

01.10 / Содом был разрушен астероидом?

01.10 / “Скажи мне, кто твой друг”: 4 совета, как распознать токсичное окружение

01.10 / Рупор кремлевской пропаганды: 8 лет Сирийской (специальной военной) операции

01.10 / 5 книг о волшебстве для тех, кому хочется оторваться от реальности

01.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Были бы сотни тысяч живых людей

01.10 / Мнение: О старухе и прорухе… Прокремлевский блогер ColonelCassad стал жертвой развода?

01.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Американское убежище для нацистов

01.10 / “У страха глаза велики”: почему можно бояться? И как при этом действовать?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика