Врачи напомнили о профилактике рака груди

Рак груди – наиболее распространенный тип онкологического заболевания среди женщин. Каждой восьмой женщине придется столкнуться с этой угрозой в течение ее жизни. Однако раннее обнаружение этого заболевания делает его лечение гораздо более успешным.

Существуют симптомы, на которые следует обратить внимание. Среди них узелковая плотность или уплотнение в груди или подмышках, различия в форме или размере груди, втягивание соска, прозрачные или кровянистые выделения из соска, Втягивание кожи груди в одном месте, оранжевая кожа или небольшие ямочки на коже, Покраснение кожи или шелушение, односторонняя жгучая или тянущая боль.

Риск развития рака груди возрастает с 25 лет. Женщины в возрасте от 65 до 69 лет имеют наибольший риск. Есть также другие факторы, влияющие на вероятность заболевания, такие как гормональный статус, образ жизни и генетическая предрасположенность.

Гормоны, такие как эстроген и гестаген, играют решающую роль в развитии рака молочной железы. Высокий уровень этих гормонов повышает риск. Позднее начало менопаузы и заместительная гормональная терапия также могут увеличить вероятность заболевания. Грудное вскармливание и рождение детей уменьшают риск.

Физическая активность, сбалансированное питание, и избегание курения и чрезмерного употребления алкоголя помогают снизить риск рака молочной железы. Регулярные физические упражнения снижают вероятность развития рака на 20-25%. Правильное питание, включающее много ягод, фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых и орехов, также играет важную роль.

Женский организм нуждается в фолиевой кислоте, жирных кислотах омега-3, витамине D, пребиотиках и фитоэстрогенах, содержащихся в продуктах, таких как соя. Поддержание здорового сна и управление стрессом также важны.