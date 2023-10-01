 

Содом был разрушен астероидом?

01.10.2023, 7:37, Разное
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Последние археологические раскопки в древнем Иордании привели к удивительным открытиям, которые могут переписать историю одного из самых загадочных библейских событий.

Город Содом, о котором упоминается в Книге Бытия, долгое время ассоциировался с библейской катастрофой, когда он и его сосед Гоморра были уничтожены огнем и серой в ответ на грехи их жителей. Однако, новые находки могут указывать на то, что разрушение Содома было результатом астероидного удара.

Профессор теологии Джон Бергсма из Францисканского университета в Огайо, который долгое время изучал историю этого региона, выдвинул новую гипотезу. Он утверждает, что имеются доказательства того, что древний город Телль эль-Хаммам, также расположенный в Иордании, мог быть разрушен астероидом, удар которого был мощнее взрыва атомной бомбы.

Научное сообщество впервые обратило внимание на эту теорию из-за нескольких факторов. Во-первых, на керамике и человеческих останках были обнаружены следы сильного теплового воздействия, что является явным признаком стихийного бедствия. Город также цвел и развивался в течение определенного времени, и его прекращение было внезапным, без признаков военного вторжения.

Если эта гипотеза верна, то она может пересмотреть библейскую историю о Содоме и Гоморре. Это также дает объяснение тому, какая судьба постигла этот регион и его жителей несколько тысяч лет назад.

Ученые планируют дальнейшие исследования и раскопки, чтобы подтвердить или опровергнуть эту захватывающую теорию.


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