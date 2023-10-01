 

Рупор кремлевской пропаганды: Были бы сотни тысяч живых людей

01.10.2023, 4:00, Разное
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Из откровений Тимошенко.

"Ну и, безусловно, 2008 год, когда я как премьер-министр подала заявку относительно вступления Украины в НАТО, относительно предоставления плана действий по членству в альянсе. И если бы тогда прислушались к моему предложению и Украине бы дали план действий по членству в НАТО, если бы Украине открыли бы двери для членства в НАТО в 2008 году, сегодня не было бы никакой войны. Сегодня была бы в спокойствии Европа, были бы сотни тысяч живых людей и сегодня не было бы тех последствий трагедий, которые сегодня ощущает и вся Европа, и весь мир от войны, которая происходит в Украине".

Искомый момент на 07-14

Еще одно фактическое признание огромных потерь ВСУ, которые измеряются сотнями тысяч. Сейчас гуляют оценки от 300 до 400 тыс. безвовзратных потерь.
Эти люди были бы живы, если бы не евромайдан и экспансия НАТО на восток. А так, умрут еще сотни тысяч.

Источник: Colonel Cassad


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