Мнение: О старухе и прорухе… Блогер ColonelCassad стал жертвой развода?

Действительно, «и на старуху бывает проруха». И на старика тоже. Ни опыт, ни возраст, ни стаж не спасают, чему порукой сотни историй о том, как преподаватели экономики и сотрудники банков становились жертвами мошенников, выдававших себя за «сотрудников Центробанка».

Вот и топовый блогер Борис colonelcassad Рожин тоже стал.

Но немного в другом смысле. Он, искушённый и опытный, стал жертвой… умело проведённой информационно-психологической операции. Хотя она и была такой «тонкой», что даже «толстой».

В ТГ-канале ColonelCassad появилось некое видео с «русским паспортом» жены украинского президента Владимира Зеленского Еленых. Ах, наживка была хороша! И многолетний боец информационного фронта, не отрефлексировав, «распространил».

Очевидный фейк.

Глядя на эту поделку любой гражданин России сразу заподозрит подделку. По сути, это энциклопедия того, как не надо подделывать российские паспорта. Например, документ «выдан» якобы 9 апреля 2014 года, но серия бланка «20 20» указывает на 2020 год его изготовления. Код региона, «20», кстати, относится к Воронежской области РФ. Но тогда в Крыму в целях оперативности выдавали паспорта на бланках, собранных с миру по нитке в регионах. Так что это не должно удивлять. Но год изготовления — с этим, увы, не поспоришь.

Далее, в нижней, машиночитаемой области страницы — сразу несколько грубых ляпов. «ZELENSKAIA ELENA VLODYMYR***» противоречит правилам транслитерации, где «и» заменяется на «i», а не на «y». «VLODYMYR***» через «О» вместо «А» — вообще песня! Вместо даты рождения в формате «ггммдд» проставлены нули.

Наконец, фотография вообще не соответствует установленным в РФ правилам (овал лица составляет менее 70-80% по высоте) и взята из мартовского поста Елены Зеленской в запрещённом в РФ Инстаграме.

То есть, даже минутный фактчекинг обнаруживает грубо слепленный на коленке фейк. Вероятно, украинский, поскольку отчество «VOLODYMYRIVNA» с вычеркнутой первой «О» больше соответствует правилам транслитерации, принятым Украиной.

Но искушённый в информационных битвах российский блогер — повёлся.

Интересно — почему?

Очень уж хотелось поверить?

PS Кстати, а сам «обыск» — разве не фейк?

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