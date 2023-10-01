Рупор кремлевской пропаганды: Американское убежище для нацистов

Небольшой привет из 2021-го года с CNN (!) по случаю продолжающегося скандала с открытым чествованием нациста в парламенте Канады.

Пришло время противостоять мрачному постскриптуму к роли Америки в победе над нацистами.

Америка была прибежищем для тысяч нацистов и их пособников, служивших в концентрационных лагерях, эскадронах смерти и подразделениях СС. Некоторые из них даже были лидерами союзных нацистам правительств. И мы не просто приняли их – в некоторых случаях мы приветствовали и защищали их; мы защитили их от правосудия. Давно пора это признать.

Помимо очевидных этических причин исторической честности, есть и социальные. Мы находимся в центре горячего общенационального разговора, подогреваемого жаждой расовой справедливости. Но как мы можем надеяться признать влияние таких многовековых институтов, как рабство и Джим Кроу, если мы не можем честно говорить о том, как избалованы виновники Холокоста, у которого до сих пор есть живые очевидцы, жертвы и ветераны? Мы не сможем добраться до 1619 года, если не сможем преодолеть 1945 год.

Редким случаем, когда американское правительство действительно признает сотрудничество с нацистами, является операция «Скрепка» , в ходе которой около 120 ученых-ракетчиков Третьего рейха, таких как Вернер фон Браун, были привлечены для работы на НАСА. Их труд окупился, позволив Америке высадиться на Луне. Попутно фон Браун и другие стали суперзвездами, восхваляемыми средствами массовой информации и в коридорах власти.

Украинский нацист Ярослав Стецько не имел склонностей к астрофизике; что у него действительно было, так это умение организовывать убийств евреев. 30 июня 1941 года, когда Германия вторглась в Украину, Стецько приветствовал нацистов, провозгласив создание украинского государства, которое будет «тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством Адольфа Гитлера». В это время члены Организации украинских националистов (ОУН) Стецько убивали тысячи евреев по всей Украине.

В конце войны Стецько, который с энтузиазмом писал о необходимости перенять немецкие методы геноцида для уничтожения украинских евреев, сбежал в Америку, где провел десятилетия, руководя ОУН из США, путешествуя по высшим кругам Вашингтона, округ Колумбия . . И Рональд Рейган, и Джордж Буш-старший прославляли Стецько как стойкого антикоммунистического борца за свободу. Он умер в 1986 году.

Борьба с коммунизмом является одной из причин, по которой западные правительства приветствовали Стецько и тысячи других людей. Поскольку Вторая мировая война быстро переросла в холодную войну, западные спецслужбы осознали потенциал взращивания антисоветских группировок с целью ослабить власть Кремля над Восточной Европой. В результате те, кто воевал против Москвы, стали желанным активом. Одними из наиболее организованных и ревностных активистов также оказались фашисты и антисемиты, чье видение свободы – и опыт военного времени – включало чистку евреев и других этнических групп с их родины.

Юозас Амбразявичюс Бразайтис, другой коллаборационист, подписавший приказы о создании первого в Литве лагеря массовых убийств, также нашел дом в Америке. То же самое сделал Альберт Васс, он венгерский поэт-антисемит , который сражался бок о бок с нацистами. То же самое сделал Фердинанд Юрчанский, министр иностранных дел союзнического нацистскому режиму Словакии, который депортировал 68 000 евреев на верную смерть.

В 1959 году, когда Антидиффамационная лига подняла вопрос о прошлом Юрчанского в попытке помешать ему получить иммиграционную визу, Государственный департамент ответил , что “Членство в несуществующей нацистской партии само по себе больше не является основанием для дисквалификации”.

Это далеко не единственный раз, когда Запад активно защищал свои активы. В 1992 году New York Times сообщила об охотнике за нацистами Джоне Лофтусе, который подробно описал отвратительную кампанию этнических чисток до 100 000 польских крестьян, организованную массовым убийцей Николаем Лебедем. Лебедь, другой украинский националист, который десятилетиями снабжал ЦРУ разведданными об СССР, был защищен. Действительно, отчет Национального архива США, основанный на рассекреченных файлах ЦРУ, показал, что агентство активно укрывало Лебедя, отслеживая его освещение в СМИ и добиваясь, чтобы федеральные следователи проигнорировали его дело.

Америка была не одинока в этом. Великобритания, потерявшая во Второй мировой войне 384 000 солдат , вербовала таких людей, как эстонский коллаборационист Альфонс Ребане, офицер 20–й Ваффен-гренадерской дивизии СС – военного крыла нацистской партии, ответственной за Холокост. Во время своей службы Ребане получил Рыцарский крест Железного креста, высшую военную награду нацистской Германии; после войны у него была долгая карьера в британской разведке, поставлявшей оружие антисоветским повстанцам в Прибалтике.

Канада также приняла нацистов и их пособников, включая по меньшей мере 2000 украинских солдат Ваффен-СС и коллаборационистов из множества других стран. В случае Канады коллаборационисты сыграли дополнительную роль: подавили внутренние профсоюзы. Восточноевропейские “антикоммунисты”, как неизменно называли себя нацистские коллаборационисты, стали штрейкбрехерами, помогая остановить социализм у себя дома. Неудивительно, что несколько промышленных магнатов, которые больше всего потеряли от организованного труда, сыграли важную роль в переезде этих людей в Канаду.

Эти и тысячи других виновников Холокоста получили гораздо больше, чем безопасное убежище. У них появился шанс осуществить американскую мечту. В течение последних 70 лет, пока их жертвы лежали в ямах, лишенные даже возможности должным образом похоронить их, они старели и растили семьи, строили общины, церкви и школы. У них даже есть памятники – в Америке есть мемориалы нацистским коллаборационистам из Сербии, Литвы, Белоруссии, Украины, Франции и Советского Союза. Вы можете найти их в Иллинойсе, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо и Висконсине.

Действительно, это говорит о том, что за три года давно назревших дебатов о статуях работорговцев и колонизаторов памятники американским нацистским коллаборационистам едва попали в заголовки газет.

Именно поэтому мы должны положить конец утешительному, но ложному повествованию о жизни в стране с нулевой терпимостью к нацистам. Депортация таких людей, как Бергер (который сказал The Washington Post, что дело против него построено на “лжи” и что ему было 19 лет, когда ему “приказали” отправиться в лагерь), безусловно, справедлива, но мы должны сделать больше.

Мы должны не только депортировать всех оставшихся нацистов среди нас, но и признать причину, по которой они оказались здесь в первую очередь.

(с) Лев Голинкин, 2021-й год

https://edition.cnn.com/2021/02/24/opinions/dark-postscript-america-nazis-golinkin/index.html – цинк

PS. На заглавной фотографии Дипломаты, посещающие штаб-квартиру нацистов в 1939 году, слева направо: посол Литвы Казис Шкирпа, генерал фон Массов и доктор Шмидт.

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