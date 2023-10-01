Мнение: Три типа отношений (взгляд математика)

Да, чуть не забыл про субботний выпуск Прекрасной Прозы! Вот, хоть и с небольшим, но некритичным опозданием – очередной рассказик нашего общего любимца Вадима Ольшевского, гения-самородка русской словесности из Америки, который писание рассказов совмещает с должностью знаменитого профессора-математика в провинциальном университете! Нынешний шедевр мне особенно нравится как психологу, и даже мучает зависть: вот как так? Ведь такие рассказы должен бы писать я! И я бы, может, если бы дьявольски напрягся, и мог бы изобразить что-то в этом духе (хотя хуже) – но ведь Вадим, помимо этого, может так же, не напрягаясь, решить какую-нибудь серьезную математическую задачу и написать об этом статью в ведущий математический журнал для всего мира, где ее напечатают! А я-то этого точно не смогу!

Какая все-таки сволочь этот Ольшевский! (боюсь, я еще и ко всему прочему заразился и его манерой письма – очень уж она обаятельна). Словом – читаем, мотаем на ус!

“О ТРЕХ ТИПАХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ. Мне не дают покоя лавры Лабковского. Я тоже хочу как он. Хочу проводить встречи с девушками, которые бы рассказывали мне о своих сексуальных проблемах, задавали вопросы. А я бы их перебивал, и немножко менторским тоном ставил бы их на место и вещал. Объяснял бы им, что они все делают неправильно, и объяснял бы им как нужно. Короче, я начну свою лабковщину с этого поста и посмотрю, как оно пойдет.

Итак, первый тип отношений – это игра с нулевой суммой. Все, что она выиграла, он проиграл. Или наоборот. Все, что она проиграла, он выиграл. Сумма-то нулевая. В этом типе отношений мужчина и женщина бесконечно борются между собой за выигрыш.

Такие отношения могут не иметь конца, если оба любят играть. Сегодня он выиграл, а завтра она. И они жили и обманывали друг друга счастливо всю жизнь, и умерли в один день.

Этому типу отношений почти всегда сопутствуют манипуляции и обман. Потому что это игра типа покера, где играющие блефуют и не раскрывают карты. На этом пункте стоит остановиться.

Скажем, муж говорит жене, мол, дорогая, я хочу записаться в спортзал CrossFit, и мы будем на это тратить 200 долларов в месяц. Если он так скажет, то он будет лопух, потому что она ему тут же ответит, что надо экономить. Ей-то что от его КроссФита? Она лучше потратит эти 200 долларов себе на крем для лица. Но муж не дурак и понимает это. Поэтому он ей врет. Он говорит, мол, дорогая, мой начальник на работе хвалит КроссФит. И я пойду туда, буду там с ним общаться и поднимать с ним штангу. И он проникнется ко мне чувством локтя, и повысит мне зарплату на тысячу в месяц. С такой формулировкой жена может согласиться. Потому что получается, что это нужно не ему, а и ей тоже. Уж она найдет куда лишнюю тысячу потратить!

Словом, отношения первого типа это отношения, в которых муж и жена хотя что-то урвать друг у друга, но изображают это как пользу не для себя, а для партнера. И брешут друг другу каждый день. Нaябывaют.

Второй тип отношений – это игра с ненулевой суммой. Ведь от союза двух любящих сердец запросто могут материально выигрывать оба. За квартиру платят вместе. И так далее. Вдвоем дешевле! Экономия для обоих.

Отношения второго типа сродни корпорации, покупающей сырье и создающей продукт с добавочной стоимостью. Сплошной профицит!

У таких отношений на первом плане стоят общие корпоративные цели – купить дом и выплатить ипотеку, дать образование детям.

Таким отношениям свойственна лояльность своей корпорации. И деловые совещания. Куда поехать в отпуск? Тупо в Северную Каролину, жить в мотеле, питаться в Макдональдсе? Дешево и сердито? Или, может, наплевать на деньги и махнуть на Мадагаскар? Нет, Мадагаскар нам не нужен, – соглашаются оба. Нам же нужно сделать взнос в колледж-фонд для детей.

Отношения второго типа куда лучше первых. Они дружные и коллегиальные. Супруги получают удовольствие от совместных решений.

Правда, когда цели корпорации достигнуты, когда ипотека выплачена, когда дети получили образования, муж и жена смотрят друг на друга и неожиданно думают, а кто это такой? Кто этот абсолютно чужой мне человек? С которым и поговорить-то не о чем?

Что интересно, по моим наблюдениям, среди инженеров и программистов, работающих в корпорациях, их отношения тоже складываются по корпоративному принципу. Второй вариант.

А вот у гуманитарных людей, несмотря на зачастую декларируемые ими романтику и высокоморальные принципы, отношения завязываются как раз по первому шаблону. По второму не очень, так как у гуманитариев зарплаты меньше, и в корпорацию им трудно войти на равных.

Обычно гуманитарный муж говорит жене-программистке, мол, я зарабатываю 50 тысяч в год, а ты 200. В четыре раза больше. Поэтому, когда мы едем в отпуск, или идем в ресторан, ты платишь 4/5, а я 1/5. Это честно. Жена злится. Он заказал бутылку вина и выпил три стакана, а я один только. Почему я должна платить?

На это у мужа есть ответ. Ты же со мной живешь духовной жизнью, и я, музыкант джазового коллектива, играющего в ночных клубах, делюсь с тобой своей известностью. Это же тоже чего-то стоит. Так что ты, в сухом остатке, тоже бенефициар. Тебе со мной повезло! Со мной ты войдешь в историю мировой культуры.

И, наконец, третий тип отношений, когда это не игра, ни с нулевой, ни с ненулевой суммой. Когда супругам просто хорошо вдвоем, они интересны друг другу. Может, иной раз они и сталкиваются друг с другом как два барана на мосту (нулевая сумма). Может, у них и есть общие цели (ненулевая сумма). Но суть их отношений не в этом. Они просто вместе. Им от этого хорошо психологически, и это вовсе не для выгоды, индивидуальной, или корпоративной.

Что интересно, люди, находящиеся в отношениях первого и второго типов, всегда вам скажут, что у них отношения третьего типа. Дудки. В огромном числе случаев, когда муж теряет высокооплачиваемую работу, отношения портятся и разрушаются. То есть, в их основе все же была выгода. Или, меня как-то ужаснула статистика, в США половина семей распадается, когда один из супругов заболевает раком.

Вот. Короче, Лабковский! Извини-подвинься! Девчонки, записывайтесь на консультацию! (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)

Ну разве не супер?