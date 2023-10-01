 

Пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка – видео

01.10.2023, 0:10, Новости дня
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Ни для кого не секрет, что на слонов, которые моложе двух лет, довольно часто нападают различные животные. Среди них львы, леопарды, крокодилы и гиены. Однако далеко не каждому слоненку удается спастись от нападения кровожадных зверей.

На днях пожарному фельдшеру из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка. Во время прогулки по парку Крюгера в Южной Африке Брент Шнупп увидел, как опасные звери пытаются напасть на безобидного малыша. Тот не на шутку напугалась, но в обиду себя не дал. Стоит отметить, что происшествие случилось ранним утром. Гости парка наблюдали за тем, как львы гуляют по территории парка. Однако в один момент они почувствовали добычу и именно тогда и началась погоня за слоненком.

Поначалу слоненок не понимал, что ему делать. Либо сдаться, либо бежать, что есть силы. По всей видимости, малыш даже в юном возрасте понимает, что никогда не нужно сдаваться. Отважные львы старались догнать слона, но у них так и не получилось. В итоге, целой стае животных не удалось поймать смелого млекопитающего из отряда хоботных.

Ранее “Дни.ру” опубликовали видео, где щенок показал трюк с тыквой на голове.


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