Рупор кремлевской пропаганды: Последние автобусы из Карабаха
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Последние автобусы из Карабаха.
Ночью из Карабаха уехали последние автобусы в рамках централизованного вывоза местного населения. Больше автобусов не будет, оставшиеся будут выезжать на машинах.
К утру 30 сентября количество уехавших из Карабаха перевалило за 100 000. Ранее называлась цифра в 120 000 человек, которые проживали в Карабахе перед последней войной.
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Источник: Colonel Cassad
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