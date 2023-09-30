Рупор кремлевской пропаганды: Последние автобусы из Карабаха

Последние автобусы из Карабаха.

Ночью из Карабаха уехали последние автобусы в рамках централизованного вывоза местного населения. Больше автобусов не будет, оставшиеся будут выезжать на машинах.

К утру 30 сентября количество уехавших из Карабаха перевалило за 100 000. Ранее называлась цифра в 120 000 человек, которые проживали в Карабахе перед последней войной.

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