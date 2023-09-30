Мнение: О закулисье украинской «боротьбы» и «перемог»… Опять англичанка гадит?

Ещё не успела «прогрессивная общественность» передохнуть от одного скандала, когда канадский парламент и украинский президент устроили совместную овацию нацистскому недобитку из дивизии СС «Галичина» — за что спикер палаты заслуженно ушёл в отставку, а премьер-министр двусмысленно извинился — как назревает новый. И опять «англичанка» на заднем плане: вы же не забыли, что Канада — федеративная конституционная монархия, а её суверен — британский король?

На этот раз в соучастниках «неловкого положения» с оправданием нацизма оказался назначенный Его Величеством Карлом III начальник штаба обороны Соединённого Королевства, адмирал, сэр Энтони Радакин.

Он-то как ухитрился «зашквариться»?

28 сентября Тони Радакин встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Предположительно, в Словакии, судя по фото на заднем плане. Поговорили. Оценили военную обстановку. Обсудили потребности ВСУ на следующий наступательный сезон, так как этот, похоже, провален. Сфотографировались «на добрую память».

А то, знаете ли, всякое бывает.

Вот это фото и заслуживает пристального внимания. На нём британский адмирал и достопочтенный сэр пожимает руку своему визави в чёрной футболке с очень интересным принтом. Дело даже не только в надписи «Делаем россиян “хорошими”» — прямой отсылке к мему «Хороший индеец — мёртвый индеец» времён американской колонизации Дикого Запада. Дело в троице под ней. Слева — гетман Пётр Сагайдачный, организатор походов украинских казаков против Русского царства на стороне Речи Посполитой. В центре — сам Валерий Залужный. А вот справа — украинский коллаборационист Ярослав Стецько, первый зам Степана Бандеры, сотрудничавший с Вермахтом организатор Львовского погрома 1941 года. Известна и его фраза: «Тому стою на становищі винищення жидів і доцільности перенести на Україну німецькі методи екстермінації жидівства». Ну и для полноты картины не обошлось без хорошо известного «браслета со свастикой» на руке украинского главкома.

Такие, в общем, герои сегодняшней Украины. Коллаборационисты, националисты и даже антисемиты, несмотря на «президента-еврея». Гремучая смесь, да.

Но, выходит, что Англия в лице своего достопочтенного сэра всё это одобряет, поскольку оно — «против России»?

А до какой ещё низости способна дойти уважаемая монархия в борьбе со своим «старым соперником»?

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