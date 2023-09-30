Проект Apple Car в тупике: Как Apple пытается создать лучший электромобиль

Проект Apple Car, предназначенный для создания электрического автомобиля, стал объектом разногласий внутри Apple и столкнулся с непредвиденными трудностями. Инсайдер и аналитик TF International Securities, Минг-Чи Куо, выразил опасения относительно дальнейшей судьбы проекта и подчеркнул, что без стратегической переориентации Apple рискует упустить возможность войти на рынок электромобилей в ближайшие годы.

Согласно Куо, Apple Car лишь слабо конкурентоспособен, если не приобретет опыт и мощности от автопроизводителя. Этот многогранный процесс разработки выглядит менее вероятным без поддержки бренда, специализирующегося на автомобилях.

Издание GizmoChina отмечает, что прогноз Минга-Чи Куо не выглядит неожиданным, учитывая, что Apple молчит о деталях своего проекта Apple Car на протяжении нескольких лет. Кроме того, постоянные изменения в руководстве этого подразделения привели к нестабильности в разработке продукта, сведения о которой не раз появлялись в публичной сфере. Один из основных моментов – технические проблемы, с которыми столкнулись разработчики Apple при работе над системой автопилота.

Несмотря на эти сложности, GizmoChina полагает, что Apple не намерена отказываться от своей цели разработать лучший электромобиль. Скорее всего, множество препятствий связано с тем, что американская IT-корпорация стремится создать не просто автомобиль, а самый передовой и совершенный электромобиль.