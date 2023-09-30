 

Дипломата из ОАЭ по ошибке задержали по обвинению в пропаганде АУЕ

30.09.2023, 19:33, Разное
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МИД принёс официальные
извинения посольству Объединённых Арабских Эмиратов из-за задержания младшего
советника посольства в Сочи по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии
АУЕ. Полицейские перепутали название государства на английском языке с запрещённой
аббревиатурой.

Как пояснили в
МИД, 30-летний дипломат Абдулла Саррари проводил свой отпуск в Сочи. В один из
дней он вышел на улицу в футболке с надписью UAE (United Arab Emirates – ред.) и отправился на пляж. По пути
туда его задержал полицейский патруль и доставил в отделение, где дипломата
подвергли 5-часовому допросу на предмет отношения к экстремистским идеологиям. Следователи
пытались выяснить масть арестованного и его воровской статус, а также приняли
арабский язык, на котором он говорит, за воровскую феню невероятно высокого
уровня, разобрать которую не мог никто из сотрудников полиции. Ситуация разрешилась
только после звонка из Москвы. Высокопоставленный чиновник из МИД объяснил
полицейским, что дипломат придерживается идеологии ваххабизма,
а не АУЕ, после чего он был отпущен.

«Если честно, я
очень интересно провёл время, – признаётся Абдулла Саррари. – Мне рассказали,
как правильно входить в тюремную камеру, что такое опущенные и как отвечать на
некоторые каверзные вопросы. В КПЗ ко мне отнеслись с уважением: один из
арестантов даже уступил мне своё место, поскольку решил, что я – грузинский вор
в законе. В общем, я не сержусь на полицейских. Они просто делали свою работу и
слегка перестарались».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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