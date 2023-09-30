Мнение: Токсичные люди
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В 1995 году Лилиан Гласс написала книгу “Токсичные люди” (или “Вредные люди вокруг нас. Как с ними бороться?”). Книга имела ошеломительный успех и до сих пор идеи этой книги пользуются большой популярностью.
Основная идея книги проста: от чужой вербальной агрессии надо защищаться.
Нельзя быть терпилой и все глотать (отравишься и даже заболеешь).
Защищаться предлагается традиционно: в каких-то случаях нападением (ответной агрессией), в каких-то случаях бегством (дистанцированием).
К сожалению, техника защиты описывается так, что вместо отчуждения агрессора происходит отчуждение части себя.
Во-первых, автор не описывает и скорее всего совсем не понимает, чем внешняя агрессия отличается от отказа в обслуживании. Она руководствуется только одним критерием: субъективное “неприятно”.
Если стало неприятно в процессе общения, значит второй токсичен.
Неприятные ощущения как мерило ущемленности прав.
“Если близкий человек не поддерживает вас, гоните его подальше”, – говорит автор, не уточняя, в чем ожидалась поддержка.
Сартровское “Ад – это другие” утрачивает всякий сарказм.
В начале книги автор приводит длинный опросник, из которого предлагается сделать вывод: если мне хотя бы изредка бывает грустно или обидно при общении с таким-то человеком, значит он токсичен.
Вопросы, например, такие: “Кажется ли вам, что этот человек вас не любит?” “Появляется ли у вас желание выпить алкоголь после общения с этим человеком?”
Как ни поразителен эгоцентризм такой позиции, автора в ней ничего не смущает.
Во-вторых, наказание токсичного агрессора в большинстве случаев описывается как плевки против ветра.
С ним надо вступить в перепалку, прочитать ему лекцию о дурном поведении или ответить еще более агрессивно (“умыть”).
Каким-то образом это должно помочь защитить себя.
Например, когда одной женщине сказали, что она зря родила от донора, потому что не сможет объяснить это ребенку, автор посоветовала “хлестко” спросить, а как обидчица будет объяснять своему ребенку “свое внешнее и внутреннее уродство”?
Все остальные советы примерно такие же. Кажется, что автор всерьез думает, что если назвать кого-то уродом, тот проникнется и почувствует себя именно таким. А может быть даже захочет срочно исправиться.
Почему же такая наивная книга написанная как будто с самого дна слияния наделала столько шума и стала для многих людей революционной?
Причина в том, что для актуального уровня саморефлексии читателей даже такое – прорыв.
Сама мысль, что есть нечто негативное в твоей жизни, что можно увидеть и отделить от себя вместо того, чтобы просто страдать – это уже шаг к работе.
Как правильно увидеть и тем более как верно отделить от себя, автор не рассказала, но она предложила озаботиться этим вопросом.
Людям сказали, что они могут вычленить из потока переживаний причину страданий и избавиться от нее.
Как вычленять, не ясно, как избавляться, ну как-нибудь, однако само обещание, что с этим что-то можно сделать, взорвало массы.
Не то чтобы книга помогла многим жить лучше. Нет, большинство только усугубили свои проблемы, однако слабый луч рефлексии и шаг к самоанализу оказался таким ценным, что книга обрела популярность.
Это как если бы человек ничего не знал про свой порок, а потом узнал и стал его культивировать, а мы бы сказали, что был сделан шаг к самопознанию.
Это каша из топора.
Осталось добавить в котел крупы, соли и хорошо бы мяса, и обед будет готов.
Два главных вопроса надо решить.
Во-первых, где на вас нападают, а где вы сами перешли границы и вам отвечают.
В первом случае от чужой агрессии надо защищаться, а во втором надо защищаться от собственных багов.
Токсичность есть в том и другом случае, но в первом случае токсичность внешняя и надо дистанцироваться от источника агрессии, а во втором случае источник токсичности – собственные баги, а другой ни при чем или даже сам пострадавший.
Во-вторых, как правильно защищаться в случае чужой агрессии, чтобы не навредить себе еще больше. Как защищаться, не сливая себя и не косяча, а красиво и в границах.
Вот два главных вопроса, изучением которых мы занимаемся не первый год.
Кто-то уже может описать критерии ответов на первый и второй вопрос?
И вот такая еще вам задачка, из книжки “Токсичные люди”.
Автор предложила упражнение, в котором надо было выписать все недостатки токсичных людей из своего окружения.
И она привела список, который получился у некой Джессики, бедняжки, которую травят критично настроенные женщины и нерешительные мужчины.
“Женщины, которые не нравятся Джессике, и их недостатки:
1. Шэри (консультант в ее фирме) — критично настроенная, двуличная, завистливая, скрытная.
2. Шэрон (коллега, работающая с ней в одной комнате) — двуличная, критично настроенная, суховатая, самоуверенная.
3. Джен (подруга детства) — неприятная, критично настроенная, самоуверенная.
4. Сюзен (коллега по работе) — неприятная, критично настроенная, завистливая.
5. Диана (адвокат) — двуличная, догматичная, критично настроенная, самоуверенная.
Мужчины, которые не нравятся Джессике, и их недостатки:
1. Джеральд (профессор ее колледжа, преподававший на втором курсе) — нерешительный, бесцветный, двуличный, трусливый.
2. Чарльз (заведующий отделом на ее первом месте работы) — холодный, бесчувственный, скрытный, обособленный.
3. Марк (ее кузен) — нерешительный, бесцветный, двуличный, трусливый.
4. Стивен (ее первый друг) — нерешительный, бесцветный, скупой, напуганный, трусливый.
5. Бэрри (ее начальник на работе) — слабый, нерешительный, бесцветный, трусливый.
Как видно, качеств, которые неприятны Джессике в женщинах, у мужчин нет. Вот почему важно составлять отдельные списки — для мужчин и для женщин.
Джессика терпеть не могла двуличных, критично настроенных, завистливых и самоуверенных женщин и с трудом выносила нерешительных, бесцветных, слабых мужчин. Из женщин, которых она описала, Шэрон и Диана так же были похожи друг на друга, как Джен и Сюзен. Но у всех женщин были общие недостатки. То же самое и с мужской половиной. И Джералд и Бэрри имеют общие отрицательные черты, но и все эти, без исключения, мужчины не нравятся Джессике”.
Как вы думаете, друзья, почему в женщинах Джессике так не нравится критичность, а в мужчинах нерешительность? Почему недостатки всех токсичных женщин у Джессики так похожи и совсем не похожи на список недостатков токсичных мужчин?
Какие главные баги у Джессики в общении с женщинами и какие в общении с мужчинами? Над чем ей нужно работать, чтобы снизить токсичность собственных багов, которые портят ей жизнь?
Источник: Эволюция
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