Мнение: Токсичные люди

В 1995 году Лилиан Гласс написала книгу “Токсичные люди” (или “Вредные люди вокруг нас. Как с ними бороться?”). Книга имела ошеломительный успех и до сих пор идеи этой книги пользуются большой популярностью.

Основная идея книги проста: от чужой вербальной агрессии надо защищаться.

Нельзя быть терпилой и все глотать (отравишься и даже заболеешь).

Защищаться предлагается традиционно: в каких-то случаях нападением (ответной агрессией), в каких-то случаях бегством (дистанцированием).

К сожалению, техника защиты описывается так, что вместо отчуждения агрессора происходит отчуждение части себя.

Во-первых, автор не описывает и скорее всего совсем не понимает, чем внешняя агрессия отличается от отказа в обслуживании. Она руководствуется только одним критерием: субъективное “неприятно”.

Если стало неприятно в процессе общения, значит второй токсичен.

Неприятные ощущения как мерило ущемленности прав.

“Если близкий человек не поддерживает вас, гоните его подальше”, – говорит автор, не уточняя, в чем ожидалась поддержка.

Сартровское “Ад – это другие” утрачивает всякий сарказм.

В начале книги автор приводит длинный опросник, из которого предлагается сделать вывод: если мне хотя бы изредка бывает грустно или обидно при общении с таким-то человеком, значит он токсичен.

Вопросы, например, такие: “Кажется ли вам, что этот человек вас не любит?” “Появляется ли у вас желание выпить алкоголь после общения с этим человеком?”

Как ни поразителен эгоцентризм такой позиции, автора в ней ничего не смущает.

Во-вторых, наказание токсичного агрессора в большинстве случаев описывается как плевки против ветра.

С ним надо вступить в перепалку, прочитать ему лекцию о дурном поведении или ответить еще более агрессивно (“умыть”).

Каким-то образом это должно помочь защитить себя.

Например, когда одной женщине сказали, что она зря родила от донора, потому что не сможет объяснить это ребенку, автор посоветовала “хлестко” спросить, а как обидчица будет объяснять своему ребенку “свое внешнее и внутреннее уродство”?

Все остальные советы примерно такие же. Кажется, что автор всерьез думает, что если назвать кого-то уродом, тот проникнется и почувствует себя именно таким. А может быть даже захочет срочно исправиться.

Почему же такая наивная книга написанная как будто с самого дна слияния наделала столько шума и стала для многих людей революционной?

Причина в том, что для актуального уровня саморефлексии читателей даже такое – прорыв.

Сама мысль, что есть нечто негативное в твоей жизни, что можно увидеть и отделить от себя вместо того, чтобы просто страдать – это уже шаг к работе.

Как правильно увидеть и тем более как верно отделить от себя, автор не рассказала, но она предложила озаботиться этим вопросом.

Людям сказали, что они могут вычленить из потока переживаний причину страданий и избавиться от нее.

Как вычленять, не ясно, как избавляться, ну как-нибудь, однако само обещание, что с этим что-то можно сделать, взорвало массы.

Не то чтобы книга помогла многим жить лучше. Нет, большинство только усугубили свои проблемы, однако слабый луч рефлексии и шаг к самоанализу оказался таким ценным, что книга обрела популярность.

Это как если бы человек ничего не знал про свой порок, а потом узнал и стал его культивировать, а мы бы сказали, что был сделан шаг к самопознанию.

Это каша из топора.

Осталось добавить в котел крупы, соли и хорошо бы мяса, и обед будет готов.

Два главных вопроса надо решить.

Во-первых, где на вас нападают, а где вы сами перешли границы и вам отвечают.

В первом случае от чужой агрессии надо защищаться, а во втором надо защищаться от собственных багов.

Токсичность есть в том и другом случае, но в первом случае токсичность внешняя и надо дистанцироваться от источника агрессии, а во втором случае источник токсичности – собственные баги, а другой ни при чем или даже сам пострадавший.

Во-вторых, как правильно защищаться в случае чужой агрессии, чтобы не навредить себе еще больше. Как защищаться, не сливая себя и не косяча, а красиво и в границах.

Вот два главных вопроса, изучением которых мы занимаемся не первый год.

Кто-то уже может описать критерии ответов на первый и второй вопрос?

И вот такая еще вам задачка, из книжки “Токсичные люди”.

Автор предложила упражнение, в котором надо было выписать все недостатки токсичных людей из своего окружения.

И она привела список, который получился у некой Джессики, бедняжки, которую травят критично настроенные женщины и нерешительные мужчины.

“Женщины, которые не нравятся Джессике, и их недостатки:

1. Шэри (консультант в ее фирме) — критично настроен­ная, двуличная, завистливая, скрытная.

2. Шэрон (коллега, работающая с ней в одной комнате) — двуличная, критично настроенная, суховатая, само­уверенная.

3. Джен (подруга детства) — неприятная, критично на­строенная, самоуверенная.

4. Сюзен (коллега по работе) — неприятная, критично на­строенная, завистливая.

5. Диана (адвокат) — двуличная, догматичная, критично настроенная, самоуверенная.

Мужчины, которые не нравятся Джессике, и их недостатки:

1. Джеральд (профессор ее колледжа, преподававший на втором курсе) — нерешительный, бесцветный, двулич­ный, трусливый.

2. Чарльз (заведующий отделом на ее первом месте рабо­ты) — холодный, бесчувственный, скрытный, обособ­ленный.

3. Марк (ее кузен) — нерешительный, бесцветный, дву­личный, трусливый.

4. Стивен (ее первый друг) — нерешительный, бесцвет­ный, скупой, напуганный, трусливый.

5. Бэрри (ее начальник на работе) — слабый, нерешитель­ный, бесцветный, трусливый.

Как видно, качеств, которые неприятны Джессике в женщинах, у мужчин нет. Вот почему важно составлять от­дельные списки — для мужчин и для женщин.

Джессика терпеть не могла двуличных, критично на­строенных, завистливых и самоуверенных женщин и с тру­дом выносила нерешительных, бесцветных, слабых муж­чин. Из женщин, которых она описала, Шэрон и Диана так же были похожи друг на друга, как Джен и Сюзен. Но у всех женщин были общие недостатки. То же самое и с муж­ской половиной. И Джералд и Бэрри имеют общие отрица­тельные черты, но и все эти, без исключения, мужчины не нравятся Джессике”.



Как вы думаете, друзья, почему в женщинах Джессике так не нравится критичность, а в мужчинах нерешительность? Почему недостатки всех токсичных женщин у Джессики так похожи и совсем не похожи на список недостатков токсичных мужчин?

Какие главные баги у Джессики в общении с женщинами и какие в общении с мужчинами? Над чем ей нужно работать, чтобы снизить токсичность собственных багов, которые портят ей жизнь?