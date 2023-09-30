Никас Сафронов рассказал о восстановлении Софи Лорен после травмы и операции

Искусствовед Никас Сафронов рассказал, как себя чувствует легендарная актриса Софи Лорен, которая недавно перенесла хирургическую операцию. Случилось это после несчастного случая в ее доме в Швейцарии. Лорен, которой в данный момент 89 лет, неудачно упала, после чего потребовалась помощь врачей.

В комментарии MK.RU Сафронов подчеркнул, что подобное несчастье было непредвиденным и неожиданным для Софи. Медики настоятельно советовали соблюдать покой и предупредили, что на восстановление потребуется немало времени. Тем не менее, Сафронов выразил уверенность в том, что Лорен преодолеет все невзгоды. По его словам, актриса по-прежнему обладает невероятной силой духа.

Художник также рассказал, что в день рождения Лорен он созвонился с актрисой и поздравил ее с этим важным событием. Она находилась в отличном расположении духа, рассказала, что соскучилась по России и хотела бы приехать.

Как сказал Сафронов, они с Софи всегда на связи и никогда не забывают поздравлять друг друга с праздниками. Все это подчеркивает, что, несмотря ни на что, Софи Лорен не теряет оптимизм и радуется жизни.