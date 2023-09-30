 

Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской

30.09.2023, 18:55, Разное
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Скандальный инцидент с участием нескольких отечественных знаменитостей и пластического хирурга Тимура Хайдарова продолжает набирать обороты. Оказалось, что после публичных перепалок с певицей Славой и Любовью Успенской Хайдаров решил покинуть состав учредителей своей клиники. Это произошло в свете неожиданных инспекций, прошедших в местах, где работал скандально известный хирург.

Интересно, что клиника, из которой ушел Хайдаров, не демонстрировала каких-либо выдающихся финансовых показателей. Ее выручка за прошлый год составила всего 4 млн рублей, а чистая прибыль не превысила 160 тыс. Цифры поражают – ведь всего одна операция, проводимая Хайдаровым, может стоить 2 млн рублей. В свете таких известий в звездной тусовке стали ходить разговоры о том, что дела у специалиста идут плачевно.

Не так давно сам Хайдаров утверждал, что обвинения против него несостоятельны. И он, и его жена категорически отвергали все претензии о некачественном оказании услуг. По словам жены Хайдарова, Светланы Сильваши, пара старается решить все вопросы лично с каждым пациентом, а их молчание в публичном поле говорит лишь о нежелании скандалить.

В защиту Хайдарова высказывается Филипп Киркоров, который благодаря работам хирурга достиг впечатляющих результатов в плане физической формы. Тем не менее, певица Слава утверждает, что и Киркоров пострадал от процедур, проведенных Хайдаровым. Она даже обратилась к певцу, предлагая обо всем рассказать. По ее словам, у Филиппа наблюдаются серьезные проблемы с левой рукой, которые он пытается решить посредством другого хирурга. Однако по какой-то причине артист не желает публично этим делиться, несмотря на все уговоры.

Впервые активные обсуждения персоны Тимура Хайдарова начались после того, как Слава обвинила его в том, что тот испортил ей грудь. Вслед за ней о проблемах после операций хирурга заявила и Любовь Успенская. Вскоре к ним присоединились и другие женщины, каждая из которых рассказывала свою историю о негативном опыте с Хайдаровым. На момент публикации материала в ряд российских правоохранительных структур уже поступило 28 коллективных обращений, а также ряд жалоб от отдельных лиц.


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