Мнение: Крестьянские особняки, снижение ставок на большие квартиры и введение неиспользуемых земель в оборот

1. Блогер blog-10101 пишет о крестьянских усадьбах и городских домах крестьян 19-го века. Оказывается, вопреки либеральным и советским мифам о непролазной бедности крестьянства, работящие представители этого сословия вполне могли разбогатеть и позволить себе жить в настоящих особняках (ссылка).



Например, дом на заглавной фотографии в деревне Асташово Костромской области построил простой крестьянин Мартьян Сазонов, работавший отходником (по современным понятиям – вахтовиком) в Санкт-Петербурге. Сазонов был столяром и, судя по всему, неплохим. Он взял за основу эскиз загородного дома-дачи петербургского архитектора Ивана Ропета, опубликованный в журнале. Оказалось, что выстроить богатый крестьянский дом посреди довольно-таки отдалённой и небольшой деревни – вполне посильная задача.

После революции такое стало невозможным. Во-первых, заработки резко ограничили сверху, чтобы пьяницы и бездельники не получали слишком мало по сравнению с настоящими профессионалами. Во-вторых, всю историю СССР население страдало от дикого дефицита стройматериалов и строительного инструмента. Строительство загородного дома в СССР чем-то напоминало лепку шахмат из хлеба. Да, можно вылепить. Но получится не очень, а по времени будет несоразмерно долго.

2. Российские власти задумались о том, как бы стимулировать покупку гражданами больших квартир – ведь именно в таких квартирах удобно жить большими семьями и выращивать много детей (ссылка):



Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко предложил снизить ставку по ипотеке на большие по площади квартиры. Его слова передает РИА Новости.

Мутко высказал идею о субсидировании во время сессии в рамках Восточного экономического форума. По его словам, на данный момент больше 50 процентов жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, однако подобные объекты не подходят для семей с детьми.

«Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», — заявил Мутко.

Как мы помним, льготная ипотека в целом привела к резкому росту цен на жильё. Застройщикам и банкам, конечно, так выгоднее, вот только гражданам, предпочитающим копить на квартиры и не залезать в долги – невыгодно совершенно. Демографическую ситуацию большие квартиры тоже не поправят: достаточно посмотреть на опыт других стран и других исторических периодов, чтобы убедиться, что площадь тут вообще ни при чём.

3. Ожидаются проблемы у тех, кто покупал земли сельхозназначения, чтобы построить на них коттедж. Сельское хозяйство на подъёме, земли фермерам нужно всё больше, так что тех, кто использует землю не под пашню и тому подобное, начинают курощать (ссылка):

Более 20 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель введены в оборот в Подмосковье на сегодняшний день, что составляет более 57% общего плана, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

“На сегодняшний день план по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель выполнен уже более чем на 57% — в оборот введено свыше 20 015 гектаров. Всего в этом году в Подмосковье планируется ввести в оборот 35 тысяч гектаров земель”, — рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.