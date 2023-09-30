 

Рупор кремлевской пропаганды: Гражданка РФ Елена Зеленская

30.09.2023, 18:25, Разное
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Гражданка РФ Елена Зеленская. Паспорт получен в Крыму в апреле 2014 года. В том же месяце, когда и я получал.
Разумеется, заявление на паспорт подавали еще тогда, когда клоуна не планировали продвигать на роль фюрера.
Паспорт был найден при обыске квартиры Зеленского в Крыму, которую недавно национализировали и выставили на продажу.
Вырученные деньги пойдут на обеспечение крымчан участвующих в СВО.

Источник: Colonel Cassad


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