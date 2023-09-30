Рупор кремлевской пропаганды: Гражданка РФ Елена Зеленская
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Гражданка РФ Елена Зеленская. Паспорт получен в Крыму в апреле 2014 года. В том же месяце, когда и я получал.
Разумеется, заявление на паспорт подавали еще тогда, когда клоуна не планировали продвигать на роль фюрера.
Паспорт был найден при обыске квартиры Зеленского в Крыму, которую недавно национализировали и выставили на продажу.
Вырученные деньги пойдут на обеспечение крымчан участвующих в СВО.
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Источник: Colonel Cassad
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