 

Перенесший инфаркт Николаев поднял гонорар за выступление до стоимости квартиры

30.09.2023, 17:50, Новости дня
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Игорь Николаев, после прохождения операции на сердце, принял решение внести изменения в свой рабочий график и повысить гонорары за выступления. Этот шаг связан с его здоровьем и стремлением беречь себя. Певец намерен сократить количество выступлений и выбирать лишь самые высокооплачиваемые предложения.

Анонимный знакомый артиста рассказал, что Николаев планирует ограничиться двумя или тремя концертами в месяц, а гонорар за выступление должен составлять не менее четырех миллионов рублей. Стоит отметить, что эта сумма соответствует стоимости однокомнатной квартиры, к примеру, в Санкт-Петербурге. Приоритетными для него станут мероприятия, проходящие недалеко от Москвы, и заказчики, готовые готовые предложить наибольшую сумму за его выступление.

15 сентября Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем, что вынудило его отменить все запланированные корпоративные мероприятия до конца ноября. Концерты в США также не состоялись.

Музыкант перенес ряд серьезных заболеваний в течение последних нескольких лет. В начале 2021 года у него случился инфаркт, и ему была сделана операция по установке стентов в артериях сердца. А еще до этого, в 2020 году, он переболел COVID-19 и очень долго восстанавливал силы в домашних условиях.

Поклонники и коллеги артиста выразили свою поддержку и пожелали ему скорейшего выздоровления. Отар Кушанашвили обратился к публике с просьбой молиться за Николаева. Мысли и надежды многих сейчас направлены на скорейшее выздоровление кумира.


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