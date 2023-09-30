Мнение: Из мелкой посуды не пьём

Французы в некоторых отношениях молодцы. Сеть супермаркетов Каррефур, аналог нашего Ашана (шучу), начала позорить поставщиков, которые тайно уменьшают бутыли: был литр, стало 950 мл, были поллитра, стало 400 грамм (ссылка).

Мотивацию Каррефура понять можно. Французское правительство сейчас нуждается в деньгах, так что может поднять налоги на ритейлеров под предлогом борьбы с инфляцией, как оно делало уже раньше. Чтобы показать, что розничные сети тоже «на стороне властей» и тоже «сражаются с инфляцией» борьба за большие бутылки — самое то. Стоит недорого, а небольшой лоббистский эффект даёт.

Сработает навряд ли, во всех смыслах. Справиться с инфляцией не выйдет, так как инфляцию вообще невозможно ограничениями победить. Запретили менять объём бутылки с оливковым маслом? Тогда поставщики будут разбавлять масло или класть туда оливки подешевле. Установили строгие стандарты качества? Поднимут цены. Запретите поднимать цены? Останетесь с пустыми полками. Мы этот эксперимент провели уже в СССР, нам не понравилось.

Повлиять на правительство Макрона — тоже утопия. Оно не самостоятельно, и интересы Франции стоят у него далеко не на первом месте. Стояли бы на первом, Макрон для начала отказался бы присоединяться к прокси-войне США против России, которая уже очень дорого Франции обошлась, в том числе и в чисто денежном разрезе. Так что, если Макрону потребуются деньги, ввести повышенный налог на ритейлеров — отличный для него вариант. Франции было бы удобнее напечатать деньги, но в зоне евро это не так просто, решения принимают коллегиально. А пощипать сетевиков под лозунгом «не дадим буржуям спекулировать продуктами» — самое то, парижане ещё и аплодировать будут…

В России дела обстоят значительно лучше. Нашей стране тоже нужны деньги, причём много денег, так как прокси-война с США требует значительных ресурсов. Однако мы можем их просто напечатать, так как не должны ни с кем согласовывать эмиссию рубля. Внешне, понятно, это будет оформлено красиво, какими-нибудь хитрыми займами с участием государства, но по сути это будет банальная печать денег. Принтер будет шуршать ротором достаточно быстро, чтобы покрыть насущные нужды, но при этом его обороты будут ограничены, чтобы экономика не пошла по турецкому варианту. Рублёвая инфляция, соответственно, будет умеренно высока — примерно как в нулевые, которые из-за плохой памяти среднего обывателя кажутся ему чудо каким благополучным периодом…

Шринкфляция — это зло. Было бы здорово заставить махинаторов отводить 70% площади нестандартной бутыли на предупреждающую надпись: «осторожно, уменьшенный объём». Или хотя бы остановиться на компромиссном варианте: разрешить жульничать, но немножко, то есть ввести ценники с указанием цены за литр или килограмм (ссылка).

Подобные идеи пытаются продраться через Госдуму много лет, но понимания у депутатского корпуса не встречают. Во-первых, потому что это невыгодно ритейлерам, а у ритейлеров много «дружественных» депутатов, если вы понимаете, о чём я. Во-вторых, конкретно сейчас рублёвая инфляция наверняка будет высокой, и чтобы не злить без нужды электорат, многие считают разумным инфляцию слегка замаскировать — через уменьшение объёма или качества товаров. Часть электората (в лице меня, например) от этого злится даже сильнее, но мы, к сожалению, безнадёжно меньшая часть. Исследования показывают, что простой обыватель гневно матерится, когда шоколадка дорожает, однако готов съесть на 10 грамм меньше или притвориться, будто не замечает, что настоящего шоколада в изделие недокладывают.

Пресекать махинации с объёмом и качеством всё равно нужно — по тем же причинам, по которым нужно бороться с обвешиванием и разбавлением. Не зря в учебниках истории постоянно пишут про царей и королей: «ввёл систему мер и весов», «улучшил систему мер и весов». Это действие стоит очень дёшево, а экономический эффект даёт огромный. Но, увы, моя точка зрения недостаточно популярна.

Уверен, в комментариях сейчас напишут, что высокая рублёвая инфляция — это ужас-ужас, и что такого счастья нам в 2024 не нужно. Конечно, это не ужас, но инфляция в 4% всяко лучше, чем инфляция в 14% или в 24%. Но, с другой стороны, а где же ещё брать деньги на войну против США? Все остальные способы, кроме «напечатать», значительно хуже, причём большая часть альтернативных способов даст сильные побочки не когда-то потом, а немедленно, в краткосрочной перспективе.