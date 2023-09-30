В Думе предложили создать российский аналог GTA для воспитания в геймерах правовой культуры и приверженности традиционным ценностям

В Госдуме предложили создать российский аналог видеоигры Grand Theft Auto, который позволил бы «сделать из компьютерщиков нормальных людей». Народные избранники считают, что импортозамещение надо продвигать и в таких новаторских сферах, как видеоигры – даже несмотря на то, что это касается сравнительно малой части россиян.

В начале месяца, выступая на заседании межправительственной комиссии, один из вице-премьеров напомнил о «потерянном поколении, которое пора взять в ежовый рог, скрутить в рукавицу со всей бескомпромиссностью».

«Недавно узнал, что мои внуки играют в какую-то новую игру — GTA. Решил посмотреть и обнаружил: они ездят по городу, сбивают людей, убивают русских, занимаются гомосексуализмом. Разумеется, без согласования с президентом. Вопиюще. Отправил официальный запрос в Минюст, и мне ответили так, как и ожидал — игра сделана на деньги США!» — возмутился чиновник и призвал к запрету иностранной игры.

Члены фракции «Новые люди» в Госдуме решили развивать эту идею. Восхитившись конструктивным и взвешенным подходом правящей партии к актуальным вопросам, оппозиционеры также отметили, что одних только запретов недостаточно для полноценной реализации государственной политики в культурно-нравственной сфере. По их мнению, необходимо создать продукт, который сможет стать конкурентом западной видеоигры и продвинет ценности, закреплённые в указе президента.

«Байден подписал указ и появилась эта GTA. Вот так американцы свои деструктивные ценности продвигают, – сказал один из парламентариев. – И нам стесняться не надо так делать. Потому что мы продвигаем не американские ценности, а нормальные, и для этого все средства хороши».

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