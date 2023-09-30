Фанаты обнаружили намеки на GTA VI в постере события Фестиваль Луны для GTA Online

Компания Rockstar порадовала своих поклонников новым постером для предстоящего события в GTA Online, названного “Фестиваль Луны”, и на нем были обнаружены намеки на долгожданный выпуск GTA VI.

На этом загадочном постере “Фестиваля Луны” можно увидеть двух персонажей, стоящих перед надписью “Vinewood” (в вымышленном аналоге Голливуда) на фоне холма. Особенностью является то, что только первые две буквы надписи – “V” и “I” – отчетливо видны на постере. Именно эти буквы с легкостью складываются в римскую цифру “VI”, что мгновенно вызвало ассоциации у фанатов с шестой частью игры.

Помимо этого, фанаты также заметили, что сами персонажи на постере остаются безымянными, что может быть намеком на то, что они станут главными героями новой GTA. Согласно слухам, эти персонажи могут представлять собой дуэт Джейсона и Люсии, которые, как сообщается, станут центральными персонажами игры.

На данный момент Rockstar не дала официальных комментариев по этому поводу. Однако утечки информации свидетельствуют о том, что официальный анонс GTA VI ожидается в ближайшее время, возможно, до конца 2023 года.

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