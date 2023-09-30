 

OnePlus обвинили в пиаре на “случайных утечках”

30.09.2023, 17:25, Разное
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В сети появилось видео, на котором известная индийская актриса Анушка Шарма была замечена со складным смартфоном от OnePlus, который еще не был официально представлен. Портал Android Authority предполагает, что это была преднамеренная утечка, организованная искусственно компанией.

Папарацци опубликовали видео, на котором популярная актриса сидит в автомобиле и держит в руках еще не вышедший смартфон OnePlus Open. Однако вызвало недоумение, как она использовала данный гаджет — актриса открыла его задней стороной, и по всей видимости, устройство даже не было включено.

Согласно авторам Android Authority, это была чрезвычайно выгодная постановочная утечка, организованная и оплаченная самой компанией OnePlus с целью “подкинуть” информацию о смартфоне и разжечь интерес к нему у фанатов бренда в Индии, используя местную знаменитость.

Тем не менее, это видео подтвердило дизайн OnePlus Open, который ранее был продемонстрирован в рендерах авторитетным инсайдером OnLeaks. Согласно утечкам, новый смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и двумя дисплеями: внутренним на 7,8 дюйма и внешним на 6,3 дюйма соответственно. Также говорят о наличии тройной камеры на задней панели, включающей два 48-мегапиксельных и один 64-мегапиксельный сенсоры.

Официальная дата презентации OnePlus Open до сих пор остается загадкой, но согласно утечкам, она назначена на 19 октября.


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